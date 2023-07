Madri narcisiste: ecco cosa tendono a dire di frequente, fai attenzione

Conosci madri narcisiste? Sono queste le frasi che tendono a pronunciare frequentemente: fai moltissima attenzione!

Essere madre non è mai semplice. Prima della nascita del proprio figlio ci si immagina mamma: si inizia a pensare come ci si potrebbe comportare con una nuova vita che pian piano crescerà e, tendenzialmente, dipenderà da noi, come poterle insegnare tutto ciò che sappiamo senza tapparle le ali, come potremo metterla al mondo facendole costruire passo passo quella che poi sarà la sua esistenza.

Insomma, i dubbi sono molteplici ed assalgono ogni neomamma. Solo nel momento in cui si avrà il bambino tra le braccia o quest’ultimo, un po’ più grande, inizierà ad avere i suoi spazi e il suo carattere, si riuscirà a capire che mamme si è diventate.

Al mondo esistono però anche le cosiddette madri narcisiste. Ne avete mai sentito parlare? Sapete a chi ci riferiamo? Sono solite avere alcuni comportamenti ed atteggiamenti poco consoni alle situazioni che le circondano e alle persone che incontrano. Pronti a scoprire i loro difetti? Vediamoli insieme di seguito.

Madri narcisiste: le riconosci da lontano perché pronunciano sempre queste frasi

Di madri narcisiste ne è pieno il mondo. Sicuramente si tratta di quelle persone che, già di per sé, tendono a mettersi al centro dell’attenzione, ad esaltare dinanzi a tutti le proprie doti, ad apparire sempre con la puzza sotto il naso e a screditare tutti coloro che le son intorno. Insomma, persone che alla base hanno questi comportamenti poco piacevoli, di certo non possono cambiare con la maternità.

Anzi, al massimo possono peggiorare, cercando da un lato di creare un proprio clone e dall’altro screditarlo in continuazione, facendo esempi, paragoni e soprattutto facendo sentire quasi in colpa la propria ‘vittima’. Ci sono delle frasi che pronunciano spesso e che ci fanno capire, sin da subito, che si tratta di una mamma appartenente a questa categoria. Sono le seguenti.