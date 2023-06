Lo stress può compromettere la fertilità? Tutto quello che devi sapere

Che lo stress faccia male non è una novità, ma in che modo influisce sulla fertilità? La naturopatia offre una serie di utili rimedi.

Vi siete mai chiesti se lo stress ha un impatto sulla fertilità (che, secondo i nuovi dati rilasciati dall’Organizzazione Mondiale dalla Sanità, colpisce 1 su 6 persone in tutto il mondo)? E in che modo tensioni, preoccupazioni, ansie, pensieri possono ostacolare il concepimento? Vediamo cosa dicono le ultime ricerche a riguardo.

Chiariamo innanzitutto che c’è stress e stress. Il problema nel mondo contemporaneo è che quando abbiamo uno stress cronico a lungo termine – ed è un fenomeno tutt’altro che raro – possiamo sperimentare molti problemi di salute, infertilità compresa. Ma la buona notizia è che esistono anche valide soluzioni.

Se una vita stressante ci rende meno fertili

Nei soggetti affetti da stress cronico, le risorse impiegate dal nostro corpo a supporto dei sistemi di riproduzione, come l’ovulazione, la maturazione degli ovuli e la produzione di spermatozoi, diventano deboli. La spiegazione è di tipo evolutivo: i nostri antenati che vivevano in carestia o in un ambiente pericoloso, avrebbero avuto maggiori possibilità di sopravvivenza senza una gravidanza di mezzo.

Oggi, lo stress può essere difficile da quantificare e studiare in quanto è multifattoriale e dipende dalla storia, dalle esperienze individuali e dalle percezioni di una persona. Lo stress e la fertilità possono legarsi in un circolo vizioso, con lo stress che influisce sulla capacità di una donna di concepire e l’incapacità di concepire che aumenta lo stress.

Ma non è solo la fertilità femminile a essere influenzata dallo stress. Un numero crescente di evidenze dimostra che lo stress influisce anche sui partner maschili. Molti studi clinici mostrano una relazione inversa tra stress e marcatori dello sperma. In sintesi, lo stress influisce sugli ormoni cerebrali maschili e abbassa il testosterone, l’ormone principale necessario per produrre sperma.

Influisce anche sulla funzionalità degli spermatozoi e può avere un impatto negativo sui mitocondri e contribuire alla frammentazione del DNA spermatico. Stando così le cose, sarebbe utile per il partner maschile che cerca di concepire adotti misure attive per ridurre lo stress.

Come alleviare lo stress se l’obiettivo è concepire un figlio? Ecco alcuni utili consigli.

1. Fai un inventario dello stress

È difficile combattere qualcosa di cui non sei a conoscenza. Scrivi un elenco di tutti i fattori che pensi contribuiscano al tuo stress.

2. Identifica cosa puoi cambiare

Ad esempio, se i tuoi principali fattori di stress sono un lavoro stressante, svegliarsi presto per quel lavoro, pendolarismo sfiancante, faticare fino a tarda notte, valuta la possibilità di un nuovo impiego.

3. Prova a cambiare la tua prospettiva

Forse potresti lavorare con un consulente o un terapeuta per liberare la paura associata al non concepire, o intraprendere una pratica spirituale per trovare il significato della tua lotta o del tuo viaggio.

4. Adotta prassi di riduzione dello stress

L’esercizio fisico può essere un’ottima opzione, idem le passeggiate nella natura, parlare con un amico o tenere un diario.