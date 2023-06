Salute del cuore: ecco cosa mangiare secondo l’American Heart Association

Spesso dimentichiamo che tutta la nostra vita poggia sull’attività di un piccolo organo chiamato cuore. E che per tenerlo in salute dobbiamo fare attenzione a ciò che mangiamo.

Oggigiorno abbiamo una lista infinita di diete alimentari tra cui scegliere: ce n’è letteralmente per tutti i gusti. Ma quali sono i cibi più sani per il cuore? In un comunicato appena rilasciato, l’American Heart Association ha valutato 10 diete popolari in base ai loro standard per la salute del cuore. I risultati andrebbero valutati con estrema attenzione: ne va della nostra vita.

Le diete che si attestano tra le migliori per migliorare la salute cardiometabolica includono il piano alimentare in stile DASH, la dieta mediterranea, quella pescatariana e quella vegetariana. Mentre le diete paleo e chetogeniche sono risultate in contrasto con le linee guida dell’associazione e non si classificano come modelli alimentari sani per il cuore.

La dieta ideale per la salute del cuore

“Il numero e la varietà di modelli dietetici sono proliferati negli ultimi anni e la quantità di disinformazione al riguardo sui social media ha raggiunto livelli critici”, ha dichiarato Christopher D. Gardner, presidente del comitato che ha redatto la dichiarazione e professore di medicina alla Stanford University.

“L’opinione pubblica – e anche molti operatori sanitari – possono giustamente essere confusi sul mangiare sano per il cuore, e possono sentire di non avere il tempo o la formazione per valutare le diverse diete”, ha detto. “Speriamo che i nostri dati servano come strumento per capire quali diete supportano una buona salute cardiometabolica“.

Il piano alimentare in stile DASH, che sta per “Approcci dietetici per fermare l’ipertensione”, ha ricevuto un punteggio perfetto in virtù del basso contenuto di sale, zuccheri aggiunti, alcol, oli tropicali e alimenti trasformati, e del ricco apporto di verdure non amidacee, frutta, cereali integrali e legumi. La dieta mediterranea, modellata su cucine tradizionali locali, valorizza frutta e verdura fresca, pesce, legumi, noci e cereali integrali. Si è classificata dopo la DASH poiché non “contrasta esplicitamente il sale aggiunto e include un consumo moderato di alcol (invece di evitarlo o limitarlo)”, spiegano gli esperti.

E se le diete paleolitiche e a basso contenuto di carboidrati di tipo chetogenico a breve termine possono garantire miglioramenti del peso corporeo e della glicemia, risultano essere tra le peggiori opzioni per la salute del cuore a causa degli alti livelli di grassi e del limitato contenuto di frutta, cereali integrali e legumi, che possono comportare una riduzione dell’assunzione di fibre. “Queste diete sono ricche di grassi senza limitare i grassi saturi. Il consumo di importanti quantità di grassi saturi e bassi livelli di fibre sono legati allo sviluppo di malattie cardiovascolari “, si legge ancora nella nota. Inoltre, quelle formule limitano fortemente i carboidrati, la principale fonte di carburante del nostro corpo.