Iran, F 35 americano abbattuto. Il primo flash è arrivato nella notte dai canali ufficiali di Teheran: la televisione di Stato ha annunciato l’abbattimento di un aereo da guerra della US Air Force, identificato come un caccia F-35.

Nelle ore successive, la stessa versione è stata rilanciata da media iraniani come Press TV e l’agenzia Tasnim. L’abbattimento sarebbe avvenuto nella provincia di Kohkilouyeh e Boyer-Ahmad, a circa 500 chilometri a sud-ovest di Teheran.

Le autorità di Teheran hanno mostrato le immagini dei presunti resti del velivolo, tra cui il timone di un F15E Strike Eagle dello squadrone 494 basato a Lakenheath, la più grande base aerea degli Stati Uniti nel Regno Unito, situata nel Suffolk, in Inghilterra, identificato da analisti e media occidentali grazie alla striscia di colore rosso sulla sua parte sommitale

Resta incerta la sorte dell’equipaggio. I caccia F-15E hanno un equipaggio standard composto da un pilota e un ufficiale addetto ai sistemi d’arma. Le versioni divergono: la televisione di Stato ha riferito che lo status dei due militari è “sconosciuto”, mentre l’agenzia Tasnim ha sostenuto che almeno uno di loro si sarebbe eiettato ed è stato catturato dalle autorità iraniane. Le immagini diffuse da Teheran mostrano un seggiolino eiettabile, elemento che suggerirebbe un tentativo di evacuazione in volo.

Gli Stati Uniti hanno avviato un’operazione di “Combat Search and Rescue”, mobilitando assetti aerei per trovare i due piloti prima che le autorità iraniane possano raggiungerli. Filmati circolati online mostrerebbero elicotteri HH-60 e aerei da trasporto C-130 Hercules operare a bassa quota nello spazio iraniano insieme a droni di ricognizione. Una fonte al corrente dell’operazione ha riferito al Jerusalem Post che uno dei due piloti sarebbe stato recuperato dalle forze Usa e sarebbe in discrete condizioni. Il recupero è avvenuto dopo ore, durante le quali le forze americane avevano stabilito un perimetro sicuro intorno a lui. Due funzionari americani hanno confermato il salvataggio a CBS News. La sorte del secondo pilota resta sconosciuta. L’agenzia iraniana Mehr ha riferito che un elicottero impegnato nelle ricerche “è stato colpito” da un proiettile.