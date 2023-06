Steve Jobs guidava un’auto senza targa, ma non è stato mai multato: ecco il motivo

L’imprenditore Steve Jobs era solito guidare un auto senza targa. Il volto di Apple non è mai stato multato: il motivo è davvero curioso.

In molti ricorderanno l’imprenditore ed innovatore Steve Jobs. Sono diverse le innovazioni tecnologiche geniali adottate dall’allora capo di Apple. In pochi però conoscono questo curioso aneddoto. L’amato imprenditore, infatti, girava sempre con auto senza targa. Il motivo dietro questa scelta è abbastanza singolare, ma è ancora più curioso il fatto che non è mai stato multato. Andiamo quindi a scoprire cosa c’è dietro questa scelta dell’ex Ceo del colosso di Cupertino.

Tutti ricordiamo sicuramente Steve Jobs, lo storico capo di Apple. Grazie a lui il marchio tecnologico di Cupertino è riuscito a vivere una straordinaria rinascita e ha portato avanti una serie di innovazioni rivoluzionarie nel campo della tecnologia. Tra le rivoluzioni più grandi apportate a questo mondo da Jobs la prima risale addirittura al 1998 con il lancio sul mercato dell’iMac. Stiamo parlando di un computer desktop dal design accattivante che ha segnato il ritorno dell’azienda in questo mercato.

Ma il successo di Apple con Steve Jobs più significativo è arrivato sicuramente con l’iPod nel 2001, l’iPhone nel 2007 e l’iPad nel 2010. Queste tre invenzioni hanno sicuramente rivoluzionato interi settori, come la musica digitale, la telefonia mobile e i tablet, facendo diventare la mela morsicata il marchio tecnologico più riconoscibile al mondo. In pochi però sanno che Steve Jobs guidava un auto senza targa. Scopriamo a cos’è dovuta questa scelta e perché non è mai stato multato.

Steve Jobs guidava auto senza targa e non veniva multato: il motivo vi lascerà a bocca aperta

Sono tantissimi gli episodi nel corso della vita di Steve Jobs che ne hanno messo in luce il suo estro ma soprattutto il suo genio, facendolo diventare un vero e proprio personaggio iconico. In pochi sanno che l’allora capo di Apple era solito guidare le sue auto senza targa. Il motivo è davvero singolare visto che l’inventore aveva questa sorta di sfida personale con la polizia per fargli la multa.

Ma la verità è ben altra. A rivelare cosa c’era dietro questa scelta ci ha pensato John Callas, ora responsabile tecnico presso una società di sicurezza digitale chiamata Entrust. In passato l’uomo aveva lavorato proprio con Jobs alla Apple. Così nel corso di un’intervista rilasciata alla iTWire, Callas ha voluto spiegare il reale motivo per il quale Steve Jobs camminava in macchine senza targa. Allora la legge californiana prevedeva che un individuo avesse sei mesi di tempo per mettere la targa ad un’auto nuova. Prima dei sei mesi il possessore doveva solamente esporre un permesso temporaneo su un angolo del parabrezza anteriore.

Jobs allora guidava una Mercedes SL55 AMG argentata. La particolarità è che ogni sei mesi la cambiava per una uguale. Così facendo l’ex volto di Apple evitava di dover provvedere alla targa adducendo come pretesto motivi di privacy. Questo era anche un metodo per evitare che l’auto fosse individuabile nelle tante foto che i fan gli scattavano in strada. Questa prudenza eccessiva, però, non fa altro che sottolineare come Jobs avesse una personalità eccentrica, tipica dei creativi e dei geni innovatori.