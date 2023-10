Lite di coppia, basta poco per degenerare: sei errori comuni che non bisogna commettere

Gli errori da evitare quando si litiga: quello che tutte le coppie dovrebbero sapere, è questo il segreto per restare uniti!

Tutte le coppie vanno d’amore e d’accordo fin quando non litigano per la prima volta. Il primo litigio in una coppia può cadere come un fulmine a ciel sereno ma bisogna essere consapevoli che non si tratta di certo dell’unica lite e bisogna sapere che nel corso del tempo ce ne saranno altre.

Litigare per una coppia, è sano. Sembra strano da dire, ma litigare fa sì che tutte e due le parti possano scoprirsi a vicenda e lasciar venire fuori lati inediti della propria personalità. Tuttavia, è necessario fare una precisazione: con questo non stiamo dicendo che bisogna litigare ogni giorno e nemmeno che bisogna superare un determinato limite.

‘Imparare’ a litigare è il segreto per trasformare anche una banale discussione in un momento costruttivo e di crescita per la coppia. Ahimè, questo per molte coppie può essere però una mera utopia perché se si incorre in questi 6 pericolosi errori comuni, l’amore non è destinato a resistere a lungo!

6 Errori da evitare in un litigio di coppia (se vuoi che l’amore trionfi)

Quando si litiga con il partner entrambe le parti vogliono necessariamente avere ragione. L’ascia di guerra, di questo passo, non sarà mai deposta da uno o dall’altra parte. Durante un litigio, la coppia ha la possibilità di aprirsi ad un sano confronto dal quale potrebbero derivare risultati di crescita (individuale e di coppia) davvero sensazionali.

Questa però è una ‘conditio sine qua non’, ovvero una condizione che si realizza solo se vi è la predisposizione di entrambe le parti ad aprirsi ad un dialogo costruttivo. Tutte le coppie però finiscono col commettere i soliti errori, e puntualmente, finiscono per litigare sempre per gli stessi motivi. Ecco cosa tutte le coppie devono assolutamente smettere di fare quando litigano:

Rendere il partner soggetto a continua critica: nessuno dei due è giudice dell’altro. Per questo motivo non possiamo avvalerci del diritto di etichettare e giudicare l’operato del partner condannandolo e puntandogli il dito contro. Purtroppo però, quando si è arrabbiati non si riflette abbastanza, e presi dall’esaltazione in difesa del proprio ego, si finisce col ferire l’altro. Sarebbe forse il caso di ricalibrare i discorsi e ridimensionare le parole, e magari spostare l’attenzione su come ci siamo sentiti piuttosto che su come ci ha fatto sentire Fare continuamente la vittima: tendenzialmente, durante un litigio c’è sempre un partner che veste i panni della vittima. In questo modo, non fa altro che addossare tutta la colpa sull’altro pur di difendersi, senza mettersi in discussione e senza assumersi un minimo di responsabilità del suo operato. Se vogliamo invertire la rotta e fare la pace, sarebbe opportuno cercare di capire dove abbiamo sbagliato, magari chiedendo di spiegarci il suo punto di vista così da non ripetere lo stesso errore successivamente Mutismo: dopo aver litigato più volte sempre sullo stesso argomento, uno dei due partner si rifiuta di intraprendere per l’ennesima volta la stessa strada e finire col litigare ancora. Ecco che si inizia così un lungo periodo di silenzio a tutte le richieste dell’altro. Questo però non è altro che un atteggiamento tossico che mina la stabilità della relazione Iniziare una discussione nel momento sbagliato: ci sono tempi e modi per cercare di confrontarsi col partner al fine di avere una conversazione che miri alla risoluzione del problema piuttosto che allo sfaldamento della coppia. Dovremmo pertanto imparare a capire quando è il momento giusto per sottoporre il problema all’altro, e non approfittare di un momento no per gettargli fango addosso! Nessuno dei due mette la parola fine: saper disinnescare è una dote che non tutti hanno. E quando in una coppia non si ha la capacità di capire quando è il momento di mettere un punto alla discussione, non si fa altro che lasciar proliferare quel germe di risentimento che si nutre nei confronti dell’altro a causa dell’incapacità comunicativa derivata dal cattivo confronto Insistere sul problema: si litiga per trovare una soluzione al problema, al fine di raggiungere un compromesso. Eppure, il più delle volte il litigio si trasforma in un monologo in cui entrambe le parti si sbraitano contro senza comprendersi realmente

Cosa fare in questi casi?

Imparare a confrontarsi in modo sano e costruttivo è sicuramente la chiave per avere una relazione stabile, non tossica e libera, in cui entrambi i partner possono avere la possibilità di esprimersi e trovare di fronte una persona che sia in grado prima di ascoltarla e poi di trovare insieme una soluzione al problema. Imparare ad ascoltarsi, senza parlarsi con parole ricche di rabbia e risentimento ci permette di aprirci all’altro in un modo unico al fine di stabilire una sincera connessione libera da ogni giudizio.