L’intimità dopo i 60 anni, diversa ma non meno bella: come funziona secondo la medicina

Come cambiano la sessualità e l’amore dopo i 60? Sentiamo il parere della medicina

Spesso si è portati a pensare che con l’avanzare dell’età, oltre al decadimento fisico, si aggiunga anche quello ormonale, trasformando il letto in un oggetto dove si dorme e basta. Invece, non è così. Il sesso è cambiato, come è cambiata l’anzianità, andando di pari passo, perciò i 60enni di una volta non sono paragonabili a quelli di oggi.

Il fatto che due persone della Silver Age non siano più adolescenti, non vuol dire che, a letto, il divertimento sia diminuito.

Il sesso viene sempre associato alla giovinezza, tuttavia, molte persone over 60 hanno affermato di provare ancora il desiderio sessuale e per altri, è addirittura aumentato. Inoltre, la medicina ha sempre più rimedi farmacologici per aiutare coppie e individui che si trovano in difficoltà. 7000 persone over 50, durante un sondaggio, hanno notato un miglioramento della loro vita sessuale, rispetto al passato. In Italia, le regioni più sessualmente attive tra i senior, sono Abruzzo, Molise e Valle d’Aosta.

La sessualità over 60 spiegata dalla Dottoressa Ribali

La Dottoressa Roberta Ribali, psichiatra, terapeuta e sessuologa, dell’ambulatorio Humanitas Medical Care De Angeli a Milano, ha spiegato come funzione e come cambia il sesso dopo i 60 anni e com’è possibile viverlo al meglio. La dottoressa ha affermato come molte donne, durante la giovinezza, abbiano puntato tutto sull’aspetto fisico, per essere desiderabili e cercando di correre contro il tempo. Purtroppo, il tempo e il deterioramento passa per tutti, perciò molte di esse cadono in depressione e si chiudono, mentre altre si affidano alla medicina.

I supporti per le donne si ritrovano in sostituti ormonali, nella fisioterapia e nella psicoterapia, ma la dottoressa ci ha confessato che, in Italia, ancora troppe poche donne si rivolgono alle terapie. A differenza delle donne, gli uomini, da tempo, conosco vari farmaci per cui riescono ad avere una funzione erettile, che gli permettono di essere ancora sulla piazza, mentre il sesso femminile, non conoscendo i supporti per sé stesso, si sente escluso e da buttare. Per evitare che questo accada, le donne dovrebbero informarsi di più, poiché una soluzione si trova, ma soprattutto c’è.

Per gli uomini, il cambiamento avviene gradualmente, perciò sempre più difficile da accettare, poiché molti di essi si paragonano a sé stessi in età più giovane. Ovviamente, questo non è possibile, perché il corpo cambia, il metabolismo cambia, la prestazione fisica, la forza e anche i tassi ormonali. L’invecchiamento fisico, come nelle donne, diventa un problema, anche a causa della sempre più presente e celebre chirurgia plastica e alle apparizioni in televisione di uomini con fisici scolpiti. In questi casi, può verificarsi ansia da prestazione e impotenza.

Il sesso over 60, inoltre, è composto da altri pensieri, come la voglia di riscoprirsi, l’erotismo, la pornografia e l’autoerotismo, sia nelle coppie che nei singoli individui. Inoltre, una buona attività sessuale nella Silver Age, aiuta a sentirsi meglio, a divertirsi di più e ad avere la stessa complicità di una volta nella coppia. Mentre, per chi è rimasto solo, rinasce la voglia di innamorarsi di nuovo, riprovare l’emozione della fase del corteggiamento, del primo appuntamento e della prima notte insieme. L’amore non ha età.