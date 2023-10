La gelosia ossessiva ti distrugge mente e corpo: ti regaliamo 3 consigli per combatterla

È uno dei sentimenti più difficili da tenere a bada e le conseguenze potrebbero essere serie. Ecco come contrastare e cancellare la gelosia

Tra i sentimenti che più si fatica a gestire e tenere sotto controllo c’è sicuramente la gelosia. Può comparire, come spesso accade, per amore ma anche sul lavoro, per denaro, o anche nel corso della vita quotidiana per molteplici ragioni.

Tutti, chi più chi meno, provano gelosia ma se essa va a superare i livelli di guardia diventando ossessiva e incontrollata potrebbe portare a conseguenze spiacevoli sia dal punto di vista mentale che fisico.

Le persone estremamente gelose possono arrivare a non dormire, a provare stati di ansia incontrollabile fino a spingersi ad avere comportamenti tutt’altro che positivi. Ecco allora che è importante capire quali sono i metodi per contrastare questo sentimento, evitando che un eccesso di gelosia possa portarvi a ferire altre persone o a far del male a voi stessi saturando la vostra mente di pensieri negativi.

Come combattere la gelosia ossessiva: le strategie vincenti

Sono tre le strade percorribili per migliorare da questo punto di vista. Anzitutto occorre consapevolezza, per capire quale sia la principale ragione della gelosia che vi tormenta; accanto al fatto che sia naturale sentirsi in questo modo bisogna però capire quando la situazione stia sfuggendo di mano e affrontarla cercando la principale causa del problema. Solo così sarà possibile lasciarla andare, iniziando a smettere di notare cosa gli altri hanno in più concentrandosi invece su ciò che si ha e si fa.

Quando ci si sente troppo gelosi è bene evitare inoltre di usare il sarcasmo come maschera che vada a nascondere la gelosia. In questo modo infatti non scomparirà ma anzi andrà amplificandosi. Meglio prendersi una pausa, iniziando a respirare lentamente e profondamente, per mettersi alle spalle questo difficile sentimento che condiziona lo stato d’animo. E bisognerà farlo con costanza, ricordando a voi stessi che la gelosia porterà con sé alte dosi di stress e ansia.

Incoraggiare e motivare il prossimo

I problemi si presenteranno sempre lungo il cammino e molti potrebbero avere a che fare proprio con la gelosia: saperla affrontare con intelligenza e restando calmi è la strada migliore per superare tutto e controllare le proprie emozioni. Infine, terzo suggerimento, è importante concentrarsi su ciò che si ha mostrando agli altri gratitudine. Incoraggiare il prossimo ed essere felici per il loro successo è la vera arma contro la gelosia: vi incoraggerà a lavorare proprio come loro per raggiungere e superare i vostri obiettivi.