In amore il secondo appuntamento è più importante del primo: come arrivarci preparati

Il tuo primo appuntamento è andato piuttosto bene. Ma ancora nulla è fatto, il secondo incontro è altrettanto importante.

Incontrare single è più facile che mai, grazie in particolare ai siti di incontri online. Sui siti seri i profili vengono selezionati meticolosamente e, dopo qualche scambio virtuale, il primo incontro è praticamente assicurato se c’è affinità.

Il gioco però non è finito: ora devi trasformare il test e superare il secondo incontro per scoprire se questa è LA persona giusta.

Se non hai avuto notizie dal tuo primo incontro, in generale, non è un gran segno. È abbastanza comune ricevere un messaggio entro due ore dall’incontro se la persona desidera continuare e vederti. Signori, normalmente siete voi a inviare il messaggio dopo il primo appuntamento. Questo dimostra il tuo interesse e dimostra che sei chiaramente interessato.

Signore, avete ricevuto il messaggio che aspettavate con impazienza di conoscere i suoi sentimenti, ora è il momento di rispondere e dirgli che anche voi vi siete divertiti. Detto ciò, il secondo appuntamento sarà decisivo per sapere se siete sulla stessa lunghezza d’onda e se state intraprendendo la strada di una relazione seria e duratura.

Secondo appuntamento: come comportarsi per non commettere errori

Il secondo incontro ti permetterà di andare un po’ oltre nella costruzione di una relazione futura. Ma devi prepararti facendo prima il punto sulle tue aspettative. Quali qualità ti aspetti dagli altri? Come immagini la vostra relazione nel futuro?

Tieni presente che ognuno di noi ha piccoli difetti e che a volte devi fare alcune concessioni, il che in realtà funziona in entrambi i sensi. Se sei registrato su un sito online, conosci già qualcosa del tuo potenziale futuro partner e questo è un grande vantaggio. Per il resto abbiate fiducia in voi stessi, in questo ambito nulla è cambiato da 2000 anni.

Per prepararti bene al secondo incontro, chiarisci fin dall’inizio le tue intenzioni senza impegnarti troppo in fretta. Già durante il primo incontro faccia a faccia avete potuto rendervi conto se tra voi si è creata una certa complicità.

Ora è il momento di alimentare questa fiamma nascente. Il secondo incontro dovrebbe idealmente svolgersi in un contesto diverso da quello del primo. Scegliete un luogo tranquillo dove sia possibile avvicinarsi fisicamente e magari scambiarci un primo bacio.

Osate sorprendere offrendo, ad esempio, un picnic, una passeggiata in barca o la visita ad un museo. In ogni caso, mantieni la cosa leggera, prepara alcuni argomenti di conversazione con cui sai che si sentirà a suo agio. Ciò faciliterà gli scambi e le scoperte.