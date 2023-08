Depressione: il sole aiuta davvero a combatterla? Quali effetti ha la luce sulla nostra psiche

Diversi studi sostengono che la luce del sole aiuti a combattere la depressione. Scopriamo perché e quali sono gli effetti del sole sulla psiche.

La depressione è senza alcun dubbio un problema che non andrebbe mai sottovalutato e che necessita sempre di un buon sostegno psicologico. Detto ciò, ci sono sempre più studi che sostengono che una buona esposizione al sole sia in grado di produrre effetti benefici sulla mente di chi ne soffre, diminuendo la possibilità di cadere in questo baratro per chi ancora vi è lontano.

Il sole, infatti, ha un vero e proprio effetto terapeutico legato a delle variazioni ormonali. Dopo aver visto quali sono le cinque abitudini in grado di migliorare la salute cerebrale, scopriamo quindi quali sono gli effetti della luce solare sulla depressione.

La depressione migliora con la luce del sole: cosa dicono i nuovi studi

Sempre più studi si stanno concentrando sulla correlazione tra sole e umore e in particolar modo su sole e depressione. Sembra, infatti, che quest’ultima possa migliorare sensibilmente quando si viene esposti alla luce per diverse ore al giorno. Il sole e, in generale, la luce hanno infatti un effetto positivo sulla psiche e tutto perché l’organismo quando è alla luce secerne serotonina che, come tutti sappiamo, è nota anche come ormone della felicità.

Al contrario, recenti studi hanno dimostrato che persone che lavorano in casa e che stanno spesso al buio tendono più facilmente alla depressione o umore triste con segni di stanchezza e sonnolenza. Ciò dipende dal fatto che il buio stimola l’organismo a secernere più melatonina che è da sempre deputata al sonno.

La regolazione di queste due sostanze è indispensabile al fine di avere un organismo che funzioni nel modo corretto. Quando ciò non avviene il risultato è infatti quello di un ritmo sonno-veglia alterato, di problemi di umore, di stanchezza e svogliatezza e nei casi più gravi di depressione. Per vivere bene è quindi molto importante dedicarsi del tempo per uscire e godere della luce del sole, non dimenticando di usare le luci in casa quando proprio non si ha modo di andare all’esterno.

Ovviamente, la depressione non si può curare solo con il sole. In caso di problemi in tal senso è quindi consigliato rivolgersi sempre ad uno specialista. In questo modo si potrà agire su più fronti e raggiungere al più presto risultati in grado di migliorare la qualità della vita.