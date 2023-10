I 40 sono i nuovi 20: sei ancora in tempo per vivere la vita che hai sempre desiderato

Siete arrivati a raggiungere i 40 anni, ma non avete ancora realizzato i vostri sogni e obiettivi? In realtà siete ancora in tempo per farlo

Molti dicono che l’età sia solo un numero. Non si capisce però bene se questa espressione nasconda in realtà un velo di sarcasmo, oppure chi lo dice ci crede davvero.

Fatto sta che è come se tutti gli esseri umani viventi siano portati a dover vivere due vite, quella del proprio corpo e quella della propria anima. Ma quale vive di più e nel modo migliore è un vero mistero. Da cosa dipende la qualità della nostra vita: dallo spirito o dal corpo?

Una delle frasi che viene detta in proposito e che ormai alle orecchie di molti sembra essere diventata quasi un antico proverbio è che i quarant’anni sono i nuovi venti. In realtà non potremmo collegare ai tempi passati quest’affermazione, poiché essa è nata di pari passo con la realtà della società dei nostri giorni e sembra essere diventata quasi un punto fermo, una sorta di baluardo a cui possiamo aggrapparci se stiamo per affogare. Se questo detto corrisponda al vero non ci è dato saperlo, ma in ogni caso la vita si è allungata e non dobbiamo credere che non possiamo mai fare qualcosa.

Anche a quarant’anni si è in tempo per realizzare i propri sogni

Nella nostra storia biologica, si è sempre ritenuto che una volta che si arriva a quarant’anni si cominciano a mettere i remi in barca, poiché tutto ciò di cui si ha bisogno è stato ottenuto: lavoro, famiglia, indipendenza economica. Ecco perché non avendo più niente da ottenere si iniziava a invecchiare molto velocemente.

Ora la vita si è capovolta, perché sempre più persone che raggiungono la soglia dei quaranta non hanno ancora realizzato niente o quasi, solo fallimenti, che da un certo punto di vista però potrebbero essere visti come l’occasione per imparare dagli errori fatti e lottare per essere felici. Basta smettere di pensare in negativo, perché è questo atteggiamento che fa morire la nostra anima. Anche a quarant’anni possiamo infatti vedere realizzate tutte le nostre aspirazioni.

Cominciamo a metterci in gioco, magari trovando il tempo per allargare le nostre conoscenze studiando o frequentando dei corsi di formazione anche online. Cerchiamo di trovare del tempo per noi stessi, specie se abbiamo una famiglia, facciamo ciò che ci piace, che sia un hobby o uno sport, non lasciamoci mai andare agli stati depressivi, pensando che siamo in ritardo su tutta la linea. Incontriamo persone nuove e facciamoci nuovi amici con cui uscire e che sappiano ascoltarci. Anche a quarant’anni si può brillare ed essere felici, basta non limitarsi.