Harry, un compleanno senza auguri dalla Famiglia Reale

Il Duca del Sussex ha festeggiato i suoi 39 anni: nessun comunicato ufficiale o pensiero pubblico da parte della Royal Family.

Le immagini che ritraggono William ed Harry in adolescenza, e ancor più in età infantile, alimentano inevitabilmente nostalgia e rammarico. Un rapporto fraterno che sembrava indissolubile, favorito dalla dolcezza e dalla presenza costante di Diana Spencer. La condivisione del lutto e la promessa di esserci sempre l’uno per l’altro. “Lui è l’unica persona su questa Terra con cui posso davvero, davvero parlare di qualsiasi cosa” – così il Duca del Sussex descriveva il Principe del Galles, in occasione di un’intervista rilasciata il 15 settembre 2005 – giorno del suo 21esimo compleanno.

Di quelle parole ora rimane solo il triste ricordo, memorie di un rapporto che sembra destinato ad annullarsi con il tempo. Sicuramente, le parole che Harry riserverebbe attualmente al suo lontano fratello sarebbero ben diverse. E se nel 2005 il secondogenito si preparava a festeggiare il suo compleanno avvolto dall’amore della sua famiglia, in data odierna si è dovuto accontentare della presenza – non particolarmente assidua – della moglie Meghan e dei suoi figli. Nessun comunicato ufficiale per esprimere i più sinceri auguri al Minore. A quanto pare la Royal Family si è dimenticata del Duca del Sussex.

Il Principe Harry compie gli anni, la Royal Family si dimentica di lui

In molti si sono chiesti se i famigliari del Principe Harry si fossero dimenticati del suo compleanno. I portavoce di William e Carlo III sono pertanto intervenuti per smentire tale ipotesi: non hanno specificato se abbiano avuto contatti con il Principe oltreoceano, hanno chiarito tuttavia che la mancanza di un comunicato ufficiale nasce dalla scelta del Duca di rinunciare ai titoli e doveri di corte. I portavoce hanno spiegato che gli account social ufficiali servono esclusivamente i “soci lavoratori senior”, motivo per cui Harry non è stato menzionato. Ad ogni modo, entrambi non erano presenti ai festeggiamenti.

Il 15 settembre il Duca si trovava in Germania per presenziare agli Invictus Games, mentre i membri della Royal Family erano divisi tra Francia ed Inghilterra per rispettare gli impegni reali. E’ ufficiale inoltre che il fantomatico incontro tra Carlo III e suo figlio non sia di fatto avvenuto. Harry avrebbe dovuto raggiungere Buckingham Palace il 17 settembre, notizia che è stata smentita negli ultimi giorni. Nonostante il Principe abbia partecipato alla cerimonia per i WellChild Awards, organizzata proprio nella capitale britannica, pare che nessuno abbia richiesto la sua presenza entro le mura della residenza reale. Con la pubblicazione di Spare, il Duca ha contribuito alla rottura definitiva con la sua famiglia, procurandosi un tragico autogol.