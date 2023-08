Guai se non togli le scarpe in casa: il rischio è molto maggiore di quel che credi

Fai attenzione a questo particolare: se non togli le scarpe in casa il rischio è molto più alto di quello che credi

In quest’epoca in cui batteri e (soprattutto) virus sono sotto la lente di ingrandimento da parte di tutti, è sempre bene fare attenzione alle abitudini quotidiane che si mantengono.

Non tutti sanno, infatti, che ogni giorno siamo esposti a milioni di microrganismi che entrano a contatto con il nostro corpo e, soprattutto, con i nostri vestiti. In particolare, quando usciamo di casa per una passeggiata, le nostre scarpe “attirano” molti microrganismi, tra cui anche alcuni pericolosi. Ma come fare per evitare che questi entrino in casa? Ecco perché dovresti toglierti le scarpe in casa e come rimediare.

Perché dovresti togliere le scarpe in casa

Camminare in casa con le stesse scarpe con cui si è usciti fuori è uno degli errori più sbagliati che si possano fare. A dare queste indicazioni sono numerosi scienziati che hanno indagato sulla quantità dei microorganismi che vengono portati all’interno di un’abitazione. Secondo le ricerche, infatti, circa un terzo della sporcizia che abbiamo in casa viene proprio dall’esterno. In gran numero dalle finestre e balconi, certo, ma anche mediante le suole delle nostre scarpe.

Il team che ha effettuato la ricerca ha scoperto la presenza di numerose tossine residue presenti sull’asfalto e veicoli anche di proprietà cancerogene e distruttori endocrini. Gli scienziati hanno infatti analizzato la polvere prelevata da case di circa 35 Paesi diversi, mostrando la presenza di tracce di metalli dalla potenziale tossicità.

Tra questi sono stati individuati metalli come piombo, arsenico e cadmio. La presenza è ovviamente correlata in maniera differente rispetto al luogo e alle attività all’aria aperta, come ad esempio l’estrazione mineraria, e altre attività correlate con scarico di veicoli, combustione di metalli, o presenza di metalli sul suolo.

I ricercatori hanno inoltre effettuato una valutazione degli inquinanti domestici a seguito della quale sono state individuate sostanze radioattive di provenienza industriale. Queste erano presenti in microplastiche (vernici e tappeti) e negli PFAS, ovvero acidi perfluoroacrilici che vengono utilizzati regolarmente dalle industrie.

Queste sostanze riescono a resistere per molto tempo nell’ambiente all’aria aperta e, purtroppo, potrebbero essere veicolo di numerose patologie. Dunque, le scarpe possono essere in grado di portarci in casa parecchi microrganismi pericolosi per la nostra salute. Ecco perché, quindi, è importante togliere le scarpe prima di entrare in casa o comunque riservare uno spazio all’ingresso dove poterle riporre.