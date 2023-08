Se accendi l’aria condizionata auto in questo modo c’è la multa da oltre 400 euro | Obbligo per tutti

Aria condizionata in auto, occhio a come l’accendi perché potresti rischiare una multa da oltre 400 euro. Cosa dice il Codice della Strada

Ora che il caldo è arrivato e le temperature si stanno facendo sempre più insostenibili, è giusto prendere le dovute precauzioni per stare bene e non sentire troppo l’afa addosso. Se in casa diventano fondamentali strumenti come il condizionatore o il ventilatore, stesso discorso vale per la propria auto. Lasciarla tutto il giorno parcheggiata fuori, con i raggi solari che entrano dentro, causa un surriscaldamento dell’abitacolo che porta ad un “effetto forno”.

Ecco perché accendere l’aria condizionata, anche solo per qualche minuto, può portare a benefici per il proprio organismo non da poco. Ma occhio a come la utilizzate, perché il Codice della Strada parla chiaro e potrebbe mettervi in grossi guai. Pensate che è prevista in certi casi una multa che può arrivare a oltre 400 euro!

Aria condizionata in auto, se la usate così rischiate una multa da oltre 400 euro

L’aria condizionata in auto va usata, ma nella maniera giusta. Il Codice della Strada infatti, tra i suoi vari articoli, ne ha uno pensato proprio per l’utilizzo corretto del climatizzatore all’interno dell’abitacolo. Occhio a rispettare con cura tutto quello che viene descritto dalla legge, perché sono previste sanzioni molto salate in caso veniate scoperti.

Nello specifico, si dice che è vietato tenere l’aria condizionata accesa quando l’auto è ferma in sosta. Con sosta si intende il veicolo completamente fermo, magari per scendere a fare una commissione o parlare al telefono al lato della carreggiata. Non sono invece incluse situazioni come lo stop al semaforo o davanti alle strisce pedonali per far passare i pedoni.

Questa scelta è stata dettata dalla volontà di ridurre al minimo gli sprechi e i consumi, in linea con le direttive europee in merito alle emissioni di carburante. Se venite scoperti con l’aria condizionata accesa e l’auto in sosta, rischiate multe che vanno dai 200 ai 440 euro.

E non è una semplice “leggenda metropolitana”. Ci sono già testimonianze reali di automobilisti che si sono visti recapitare a casa sanzioni amministrative molto salate, anche vicine ai 400 euro. State molto attenti soprattutto in questo periodo, con il caldo torrido che rende praticamente obbligatorio accendere il climatizzatore quando si è all’interno della propria auto. Con qualche semplice accortezza, non correrete più alcun rischio.