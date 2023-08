Gli incubi fanno molto bene alla salute: la scoperta che non ti farà dormire

Gli incubi aiutano la salute: sembra da pazzi dirlo, eppure è proprio cosi. A confermarlo è la scienza. Ecco il motivo.

Hai mai fatto un incubo? Se si, sai sicuramente come è spaventoso fare brutti sogni. Negli incubi si manifestano tutte le nostre più grandi paure, che emergono dal nostro subconscio. Spesso negli incubi, tutto sembra talmente reale da avere pensieri e sensazioni molto vivide.

Il dolore sembra reale, la paura sembra reale. Tutto sembra talmente reale che, quando ci svegliamo, ci serve un po’ di tempo per capire che tutto era solo un sogno. Ci si sveglia di soprassalto, col respiro corto e pieni di paura.

Negli incubi, si manifestano tutte le più grandi paure di una persona, ma attenzione. Non sempre quelle paure sono conosciute. Il cervello umano in realtà tiene nascoste molte delle emozioni che proviamo, per proteggere la nostra mente. Si tratta di paure legate magari a situazioni che viviamo nella vita quotidiana e che ci creano particolare stress. Ci sono paure che noi non abbiamo nemmeno il coraggio di ammettere a noi stessi, e che riemergono proprio mentre dormiamo. Gli incubi ci spaventano proprio per questo.

Gli incubi fanno bene: lo dice la psicologia ed è verissimo

La scienza però, sta per svelarci una cosa che potrebbe cambiare per sempre il punto di vista sugli incubi. Secondo la psicologia, a quanto pare, gli incubi fanno bene. Si, sembra una cosa strana da dire, eppure è cosi. Una psicologa di Harvard ha condotto uno studio che ha evidenziato quanto chiaramente gli incubi siano utili a elaborare le emozioni negative.

A quanto pare, sognare cose brutte può aiutarci ad avere familiarità con le emozioni negative. Sognare di cose che non ci piacciono, ci aiuta ad abituarci alle emozioni negative. In qualche modo, gli incubi formano la nostra tempra. Essendo abituati già a quelle emozioni, siamo più pronti ad affrontarle nel mondo reale.

Gli incubi sono la palestra mentale delle emozioni nel mondo reale. Se non abbiamo più tanta paura di alcuni avvenimenti o di alcune sensazioni, è solo perché i nostri stessi incubi ci hanno insegnato a farlo. Quindi, se dovesse capitarti ancora di avere degli incubi, non spaventarti troppo. Probabilmente questo momento di forte paura, ti sarà utile per essere più forte in futuro. La nostra mente fa davvero di tutto per proteggerci dalle sofferenze a cui la vita di tutti i giorni può sottoporci. Nel caso di un incubo però non tutto il male viene per nuocere.