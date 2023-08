Fedez “licenziato”: l’errore gli è costato caro, non doveva farlo

Grave errore commesso da Fedez, il rapper lo paga caro con un licenziamento: cosa ha fatto e perché non avrebbe mai dovuto farlo.

In questi anni Fedez è stato spesso al centro delle polemiche e delle discussioni per via della sua attività social e di alcuni comportamenti che sono stati reputati da una parte dell’opinione pubblica “non educativi”. Se in alcuni casi – il cibo buttato a terra nel supermercato per il compleanno – si è trattato di comportamenti davvero al limite e diseducativi, in altri invece le critiche sono frutto di antipatia e odio privo di senso.

Quando si raggiunge uno status di popolarità planetario come quello che ormai detengono Chiara Ferragni e Fedez, è logico che ogni comportamento venga amplificato, anche e soprattutto perché ha un’eco mediatica che va oltre il normale. Con una simile sovraesposizione è facile divenire oggetto di critiche e di polemiche, banalmente perché il numero di persone che hanno accesso alle informazioni, ai video e alle parole delle persone in questione è talmente variegato da rappresentare uno spettro ampissimo della società.

L’errore di cui parliamo oggi, però, non riguarda un comportamento ritenuto al limite della decenza o diseducativo. Fedez ha sbagliato in quello che a detta di tutti è il mestiere più difficile del mondo: il padre.

Fedez, l’errore commesso è gravissimo e gli costa il licenziamento

A rendere pubblico il fallimento è stato lo stesso rapper di Buccinasco sulle proprie pagine social. Non è ormai una novità che lui e la moglie mostrino momenti di vita vissuta insieme ai figli e in questo caso ci viene mostrato un momento di gioco con la figlia Vittoria. La piccola di casa sta curando la capigliatura di una bambola e il padre gioca con lei cercando di esaudire i suoi desideri.

Ad un certo punto, infatti, Fedez chiede alla figlia se voglia tagliare a zero i capelli della bambola e la piccola – non comprendendo bene cosa gli avesse chiesto – dice un convinto sì. Il rapper dunque prende un rasoio e taglia a zero metà della chioma della bambola, poi si ferma quando sente l’urlo di dolore di Vittoria: “Nooo, papà“.

Sorpreso chiede alla figlia: “Mi hai detto tu di farlo…” e la bimba con un tono di voce tenerissimo: “Papaaaà”, così Fedez le chiede: “Non dovevo?” e lei ribadisce il suo dispiacere: “Nooo”. Il rapper cerca di rimediare e chiede scusa a Vittoria, la quale però non riesce a superare il dispiacere per ciò che è appena capitato. Un video tenerissimo che la star social commenta con ironia scrivendo: “Sono appena stato licenziato da Vittoria Feiscion Style”.