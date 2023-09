Due anziani in spiaggia, togli il tempo e resta l’amore

Una coppia di anziani gioca in riva al mare, come se non fosse passato un solo istante dal loro primo incontro. Il video diventa virale.

La giovane influencer Andrea Retes ha condiviso sul suo profilo di Tik Tok un video che ritrae una graziosa coppia di innamorati giocare in riva al mare. Immagini di questo tipo – chiara manifestazione di un amore sopravvissuto al tempo e allo spazio – toccano profondamente la sensibilità degli utenti. Viviamo infatti in un’epoca profondamente individualista, nella quale il concetto associato allo “stare bene da soli” è stato oltremodo manipolato. L’accettazione della solitudine e il senso di completezza che prescinde dalla vita di coppia, non dovrebbe trasformarsi nel rifiuto categorico dell’amore.

Se un tempo un piatto rotto veniva aggiustato con impegno e dedizione, oggi viene gettato nel cestino con estrema facilità. La società attuale ha perso il senso di “costruzione”, imprigionata in un limbo di estrema passività. “If you’re a lover, you’ve gotta be a fighter” – sostiene il noto attore statunitense Keanu Reeves – “because if you don’t fight for your love, what kind of love do you have?”. E mentre le giovani menti puntano esclusivamente sulla realizzazione personale – rinunciando ad uno dei più grandi doni esistenziali – i nostri protagonisti corrono spensierati in riva al mare. Sembra che non sia passato un solo istante dal loro primo incontro.

“Eternamente tuo, eternamente mia, eternamente nostri”, diceva Beethoven

“Coppie che mantengono la promessa, finché morte non ci separi” – riflette la tik toker. Un uomo e una donna, probabilmente sull’ottantina, giocano spensierati in riva al mare. Si rincorrono come bambini, ridono, scherzano, si schizzano l’acqua, infastidendosi reciprocamente come due adolescenti infatuati. Rappresentano l’emblema dell’amore, tanto raro quanto speciale. Il segreto risiede nella scelta cosciente di investire sulla condivisione e sulla complicità di coppia, due concetti che ad oggi sembrano quasi irraggiungibili. Ed è proprio su questo tema che l’attore e regista Sean Penn ha costruito uno dei suoi più grandi successi: Into The Wilde – Nelle terre selvagge, la storia di un viaggiatore solitario lacerato dal senso di incompletezza.

Il film abbandona lo spettatore con una citazione scritta Christopher McCandless in persona, poco prima di morire: “La felicità è reale, solo se condivisa”. Incontrare una persona, innamorarsene perdutamente e lottare in nome di quel legame, non dovrebbe essere considerato poco dignitoso. Chi sogna l’amore non vale meno di chi punta ad un riconoscimento professionale. Perché, come ha sottolineato Pierfrancesco Favino, la rinuncia in tal senso rappresenta una delle più grandi miserie del nostro tempo.