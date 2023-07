Diabete: questi cibi magici abbassano subito la glicemia | Ti cambia la vita

Il diabete è una malattia che può creare non pochi problemi. Ecco come tenere a bada la glicemia con alcuni cibi molto buoni

Tante, tantissime, persone soffrono di diabete. Una malattia che crea non pochi problemi a chi ne è affetto, risultando quasi invalidante. Caratterizzata dall’eccesso di zuccheri nel sangue, può essere combattuta anche con l’alimentazione. Ecco i cibi che abbassano la glicemia e che possono dare ai malati una qualità della vita nettamente migliore.

Il diabete, come dicevamo, colpisce numerose persone, rendendo la loro vita molto problematica. Si può essere affetti da diabete per fattori genetici, quali per esempio cause di familiarità, se nella nostra famiglia vi sono casi di persone che ne soffrono, ma anche per via di uno stile di vita sbagliato. Abitudini alimentari sbagliate e vita sedentaria, solo per citare i due motivi più comuni, possono creare non pochi problemi.

Tra i sintomi classici del diabete, segnaliamo stanchezza, aumento della sete e quindi aumento della diuresi, perdita di peso non ricercata, né spiegabile, dato che spesso aumenta anche l’appetito e dolori addominali. In generale, un malessere costante, che, nei casi più gravi, può portare a confusione mentale e perdere coscienza.

Ma il diabete è molto pericoloso perché può avere complicanze di tipo neurologico (come deficit sensitivi e motori), ma anche renali (nei casi estremi si può arrivare a dover ricorrere alla dialisi), nonché oculari (purtroppo a volte arrivando alla cecità) e cardiovascolari, con il rischio di ischemie e ictus che si alza notevolmente.

Come abbassare la glicemia con alcuni alimenti

Dicevamo, quindi, che il diabete si caratterizza per l’eccessiva presenza di zuccheri nel sangue, detta iperglicemia: in caso di 2 valori di glicemia a digiuno (FPG) maggiori di 126 mg/dl in 2 giornate differenti, o quando il valore dell’emoglobina glicata è superiore a 6.5% e viene riconfermato in un prelievo successivo, di almeno tre mesi successivi. Si combattono questi valori con iniezioni di insulina. Ma si possono combatte anche con l’alimentazione. In particolare con alcuni cibi. Ecco quali.

Innanzitutto, in termini generali, va detto che andrebbe portata avanti una alimentazione sana, limitando il più possibile i prodotti industriali. Aiutano molto, invece, quelli ricchi di fibre, di proteine magre e vegetali. Per esempio i legumi rallentano l’assorbimento dei carboidrati e aiutano a mantenere stabili i livelli di glicemia. Per i vegani, molto utili tofu e seitan, che hanno un indice glicemico bassissimo. Mentre per i vegetariani le uova.

Molto importanti poi le verdure a foglia verde. La rucola è ricca di antiossidanti e mantiene la glicemia stabile per via del basso contenuto di carboidrati. Gli spinaci, invece, essendo ricchi di fibre, aiutano a rallentare l’assorbimento degli zuccheri nel sangue, evitando picchi improvvisi. Discorso simile per la bietola. La lattuga ha un invece un basso contenuto calorico ed è ricca di acqua, quindi molto adatta per mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue.

Ancora, tra i cibi che vi consigliamo, i semi, che sono ricchi di proteine, di sali minerali, tra cui il magnesio, e di ferro. E, allora, via con i semi di lino, semi di zucca, semi di girasole, semi di sesamo e semi di canapa. Così come la frutta secca come le mandorle. Infine, ciò che forse in pochi si aspetterebbero: il cacao amaro. Con il suo sapore intenso è ricco di flavonoidi, che favoriscono la salute cardiovascolare e riducono l’infiammazione nel corpo, migliorando infine la sensibilità all’insulina e aiutando a regolare i livelli di zucchero nel sangue.