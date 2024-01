Cosa ama Kevin Costner dell’Italia e quale marchio lo ha ingaggiato per girare uno spot diventato famoso

È uno degli attori più talentuosi degli Stati Uniti, ha all’attivo incredibili successi commerciali e recentemente ha rilanciato la sua carriera con una serie tv di qualità. Kevin Costner ha un rapporto privilegiato con l’Italia. Scopriamo perché.

Tutti lo ricordano nel film Guardia del corpo, insieme a Whitney Huston, ma anche nelle pellicole Gli intoccabili o Balla coi lupi. Kevin Costner ha girato tanti film diventando uno degli attori più famosi di sempre. Ci chiediamo il perché personaggi di questo calibro si innamorino dell’Italia. Ma sappiamo che il nostro paese è bellissimo quindi non è proprio una stranezza. È particolare il fatto che a molti attori americani piaccia lavorare con i registi nostrani. Anche quando si tratta di pubblicità. Spesso è in Europa che rilanciano le loro carriere quando affrontano momenti di magra. Dopo aver lavorato in Italia ed esserci stato diverse volte, Kevin Costner è tornato in auge grazie alla serie tv Yellowstone.

Per chi ama la serie serie, e per chi ammira l’attore, però, le notizie non sono buone. Lui, tramite il suo ufficio stampa, avrebbe rilasciato una dichiarazione con cui informa il pubblico di non essere più sotto contratto con lo show e di non avere obblighi pendenti. Arrivata alla quinta stagione con record di ascolti e tanto interesse attorno, l’esperienza di Costner nel ranch del Montana sembra la capolinea. Se così fosse, potremmo rivederlo in Italia per altri lavori oppure per una vacanza.

La Citta Eterna colpisce ancora

Cosa ama Kevin Costner dell’Italia? L’attore californiano ama Roma. La moglie è in parte italiana, la sua famiglia vive non lontano dalla capitale. La coppia la raggiunge ogni volta che è possibile, per Kevin Costner si tratterebbe di un autentico privilegio. Nelle interviste rilasciate qui in Italia ha detto che gli piace stare ore ad ammirare il Colosseo, sarebbe come guardare l’oceano. Negli Stati Uniti gli stadi che ospitano lo sport vengono buttati giù dopo mezzo secolo, il Colosseo resiste da 2000 anni. E questa è una cosa che l’attore sottolinea spesso.

Ama che ci sia sempre il sole, che la gente mangi all’aperto, che le strade non siano fatte a griglia come avviene nel suo paese. Ama anche passeggiare per il centro storico e vedere i bambini italiani che scorrazzano come succedeva un tempo. Lui è un convinto ecologista e il fatto che la Citta Eterna resista ai cambiamenti tecnologici, ambientali e architettonici, è una grande fortuna.

Cosa ama Kevin Costner dell’Italia: tutti i suoi impegni di lavoro

Kevin Costner ha amato l’Italia fin dai suoi primi film. Non ha mai dimenticato le sue esperienze a Venezia con Silverado e Fandango. Premiato anni fa al Global fest, ha accettato il riconoscimento con commozione, segno di un legame autentico con il nostro paese. Tra l’altro nello stesso periodo l’attore stava girando una serie di spot nella Costiera Amalfitana insieme a Luca Miniero, il regista di Benvenuti al Sud.

Lo spot era già diventato famosissimo precedentemente, così come lo è il marchio, cioè il Tonno Rio Mare. l’azienda ha deciso di confermare Costner e di creare una campagna pubblicitaria europea con veri e propri cortometraggi. In molti si sono chiesti perché Kevin Costner giri queste pubblicità. Il motivo, a parte il compenso, di cui non si conosce l’entità, è sicuramente la possibilità di tornare qui da noi e trascorrere giorni speciali tra il lavoro e il relax. Amalfi, del resto, conquista chiunque. Figurarsi una celebrità che delle bellezze italiane è innamorato da tempo.

