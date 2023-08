Coppia aperta: ormai è di moda e tutti la provano, ma attenzione a vantaggi e rischi anche gravi

Una moda, quella della coppia aperta, in una società in cui sembra che non ci sia più spazio per le relazioni di una volta: rischi e vantaggi.

A guardarci intorno oggi pare ci sia rimasto davvero poco delle relazioni amorose di una volta. La coppia aperta sembra essere diventata una moda, qualcosa che ognuno prova prima o poi e che ormai non spaventa più. Ma ecco quali possono essere i vantaggi, e soprattutto i rischi pericolosi di un rapporto poliamoroso.

Abbiamo passato tutta la vita a cercare il “vero amore”, quella relazione che dura per sempre e che ci dà tutto quello che vogliamo. Ma siamo assolutamente certi che sia questa la definizione di amore? E se avessimo sbagliato tutto? Probabilmente si può essere felici anche con altri tipi di relazioni come quella della coppia aperta e del poliamore: ecco di cosa si tratta e quali sono i rischi e i vantaggi.

La coppia aperta oggi è una moda, ci sono vantaggi, ma anche rischi: ecco quali sono

Sicuramente in passato si sentiva parlare molto meno di poliamore e relazioni aperte. Esprimere la propria libertà sessuale ed emotiva con rapporti aperti, in cui non c’è una sola persona, può essere la chiave della felicità? Senza dubbio è una moda, qualcosa che sentiamo spesso, ma queste relazioni possono essere l’alternativa valida a quelle tradizionali e monogame?

Scopriamone vantaggi e rischi. Innanzitutto la coppia aperta non prevede tradimento in quanto entrambe le persone sono libere di avere relazioni intime anche con altre, pur mantenendo una relazione stabile. Il poliamore, ovvero la relazione tra più persone, invece prevede l’instaurazione di legami emotivi con più persone contemporaneamente, quindi non solo sessuali.

Per poter instaurare queste relazioni bisogna avere un tipo di comunicazione basato sull’onestà e sull’apertura dei propri sentimenti e desideri. È fondamentale anche stabilire delle regole su cosa può essere accettabile e cosa meno, ma questo chiaramente è soggettivo e dipende da ogni coppia. Ci deve essere alla base molta comprensione, rispetto reciproco e voglia di sperimentare davvero questo tipo di rapporto quindi non farlo per far contenti gli altri. Insomma la relazione aperta non è per tutti, è quindi importante riflettere bene sulle conseguenze prima di decidere.

Avere una relazione aperta vuol dire abbattere gelosia e tradimento, facendo venir meno l’esclusività della relazione. È dunque un modo di esprimere sia l’amore che il sesso in libertà, rispettando sempre l’altro, e facendo in modo che sia consapevole al cento per cento di questo tipo di rapporto. È molto importante essere prudenti però perché ci possono essere anche rischi, soprattutto pericoli per la salute. Chi ha rapporti con più persone può infatti contrarre più facilmente malattie a trasmissione sessuale per cui la sicurezza deve essere sempre messa al primo posto, la protezione è fondamentale!