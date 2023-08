Il fidanzato della figlia non piace a papà: che cosa dovrebbe chiedersi il genitore prima di ‘confessarlo’

Non sempre i fidanzati piacciono ai suoceri, alcuni consigli, però, possono aiutare a migliorare la situazione

Finalmente le presentazioni ufficiali. Solo che a mamma o a papà o a entrambi il nuovo fidanzato o la nuova fidanzata non piace per niente. E così ogni vacanza, ogni uscita, per non parlare delle feste diventa una discussione. Un’enorme difficoltà far conciliare i caratteri tra i propri partner e il genitore. Insomma, uno dei rapporti più facili da instaurare non è certamente quello con i suoceri, ma quello fra fidanzato e i propri genitori.

Ci possono essere molti i fattori concomitanti alla causa a dir poco fastidiosa. Uno di questi potrebbe essere l’eccessivo senso di protezione nei confronti di un figlio da parte di uno o entrambi genitori.

Un vero e proprio problema che potrebbe compromettere la stessa relazione con il verificarsi di spiacevoli attriti e incomprensioni. Ma alcuni consigli sarebbero utili al fine di instaurare un civile rapporto tra le parti, così da non compromettere la stabilità della coppia in alcun modo.

Ecco alcuni consigli per per vivere bene il rapporto con nuora e genero

Innanzitutto bisogna che i genitori analizzino bene la situazione tenendo ben presente il tempo in cui anche loro sono stati degli adolescenti o giovani e avevano intrapreso delle relazioni. Tante possono essere le difficoltà riscontrate – perché si tratta di un argomento molto delicato-, proprio per questo si rende necessario immedesimarsi nella situazione e cercare di superare anche quelle che possono essere le difficoltà riscontrate.

Necessaria empatia e capire che non tutto si può costruire in un giorno, ma a volte bisogna concedere maggiore tempo. I sani principi sono quelli da impartire prima ai propri figli e poi eventualmente da trasmettere anche a nuora e genero. Non bisogna perdere le staffe e mostrarsi troppo severi verso chi, invece, è possibile sia solo abituato a comportamenti e modi di fare diversi, o comunque abbia una propria personalità differente. Non si deve pensare che i propri figli debbano per forza scegliere di stare con persone che siano cresciute con la stessa educazione e principi. Quando due famiglie si incrociano vi è uno scambio importante.

Per un buon rapporto bisogna chiedersi anzitutto se tra le due parti esiste dialogo. Bisogna poi capire se ci si riesce ad esprimere liberamente con il proprio figlio, in primis, per capire poi se appunto ci possa essere un dialogo con il partner dello stesso.

Inoltre un cattivo rapporto potrebbe derivare dai pregiudizi, una cosa sono i fatti, un’altra sensazioni aleatorie. Per questo si rende necessario analizzare ben bene la situazione, onde evitare di cadere in errori Un cattivo rapporto potrebbe anche essere indice semplicemente di non conoscenza.