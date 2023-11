Come fare una buona impressione, in amore come nel lavoro: i trucchi svelati dalla psicologa

Ci sono comportamenti che consentono di fare sempre una prima buona impressione. Scopri quali sono per iniziare a metterli in pratica.

Si sente dire spesso che la prima impressione è molto importante e in molti casi ciò è vero. Sebbene con il tempo si possa portare gli altri a ricredersi, ci sono occasioni che si giocano tutte (o quasi) durante il primo incontro.

Un esempio possono essere il colloquio di lavoro o il primo appuntamento con un possibile partner. In questi casi, mostrarsi subito al meglio (che non significa fingere) può rivelarsi davvero utile ed in grado di portare ad un seguito.

Ecco quali sono i trucchi per fare buona impressione sugli altri

Dare una prima buona impressione è molto importante per poter contare su un secondo appuntamento o su una chance in più di ottenere un lavoro. Inoltre si rivela utile in qualsiasi altro tipo di rapporto con gli altri, trattandosi di un modo per piacere subito, per restare bene impressi e per essere quindi ricordati. Ma come fare per riuscirci? Secondo gli esperti ci sono diversi trucchi che si possono mettere in atto e che andranno scelti in base a quanto li si sente più adatti alla propria persona.

Stabilire il contatto visivo

Guardare negli occhi il proprio interlocutore denota sicurezza e sincerità e fa sempre una buona impressione. Inoltre è anche segno di attenzione verso l’altro, cosa che fa sempre piacere.

Sorridere

Anche sorridere (senza esagerare) è vista come un’azione positiva. Mette tutti a proprio agio e denota una certa apertura. Per arrivare a questo risultato, però, è molto importante sorridere con gli occhi e non solo con la bocca. L’effetto altrimenti potrebbe essere del tutto opposto.

Avere fiducia

Credere in sé e nelle proprie capacità consente di mostrarsi al meglio e senza troppe remore. Un aspetto importante da conquistare prima di tutto per migliorare la propria vita e, subito dopo, per arrivare agli altri in modo diretto.

Essere sempre se stessi

Farsi vedere per ciò che non si è dona risultati di breve durata e ci pone a fare colpo su persone diverse e molto distanti da noi.

È molto meglio mostrarsi in modo autentico dando sempre il meglio di sé. E, cosa più importante, senza mai fingere.

Comunicare

Parlare e dimostrarsi aperti nella conversazione è sempre un buon punto di partenza e fa sì che gli altri si ricordino di noi.

Mostrare empatia

Anche una buona dose di empatia fa sempre il suo effetto perché ci fa apparire umani nel miglior modo possibile. Inoltre si tratta di una qualità sempre più ricercata.

Vestire bene

Che si tratti di lavoro o di un incontro, vestire bene è sempre importante. Si può ovviamente mantenere il proprio stile ma è necessario essere puliti e in ordine. In seguito questa regola implicita potrà essere ammorbidita ma al primo incontro ha tutta la sua importanza.

Seguendo queste semplici regole, fare una buona impressione già dal primo incontro sarà molto più facile e renderà la tua vita più semplice sia dal punto di vista lavorativo che da quello sentimentale.