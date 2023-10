Come capire se il tuo partner non ti ama più: attenzione a questi 8 segnali

Riconoscere i segnali di un amore finito: come capire se il tuo partner non è più innamorato di te, 8 dettagli essenziali per accorgersene

Saper riconoscere il vero amore quando ce l’abbiamo dinanzi è fondamentale, ma lo è ancor di più rendersi conto quando la relazione sta volgendo al capolinea specie se la persona che abbiamo al nostro fianco non ricambia più i nostri sentimenti perché ahimè, non ci ama più. Affrontare una rottura può essere molto doloroso, specie quando in una relazione abbiamo investito tanto e abbiamo dato tutto di noi stessi.

Certo, non dobbiamo recriminarci nulla se ciò che abbiamo dato all’altro è stato fatto con piena consapevolezza. Tuttavia, non è facile riuscire a prendere le distanze da una relazione. Sebbene infatti, non ci faccia sentire più al posto giusto, ci tiene ancorati e sé. Forse però, riuscire a riconoscere questi segnali può essere un modo per prendere consapevolezza del fatto che quello in cui siamo non è più il nostro posto. Ecco 8 segnali rivelatori di un amore non più corrisposto.

Come si comporta un partner che non ti ama più: 8 atteggiamenti rivelatori

In alcune situazioni i social possono davvero aiutarci ad aprire gli occhi e a renderci conto che la realtà della quale siamo parte è distorta dal nostro modo di vedere le cose. Quando amiamo spesso tendiamo a filtrare chi abbiamo davanti, enfatizzando il modo in cui l’altro ci fa sentire, idealizzandolo all’ennesima potenza.

Questo però non ci fa ben capire che la realtà è un’altra e non ci permette di riconoscere quegli atteggiamenti dell’altro che minano la nostra persona e la nostra felicità. A rendere tutto più chiaro è lo psicologo Michele Mezzanotte che attraverso un video Tik Tok spiega in 8 semplici segnali come si comporta un partner che non ci ama più: