Busta paga più ricca di 260 euro: ecco a chi spetta il bonus pensato dal governo

Cambiamenti importanti riguardo la busta paga, scopri a chi spetta il bonus da 260 € disposto dal governo.

Sono emerse nuove informazioni riguardo ciò che è stato disposto nell’ultima la legge di bilancio per il 2024, a quanto pare non ci sarà una riforma per le pensioni, ma i lavoratori verranno supportati e il reddito aumentato, vi sarà inoltre uno sgravio contributivo.

È questo ciò che è previsto secondo la riforma fiscale, attraverso la quale si interverrà sul secondo scaglione Irpef, si tratta dei casi in cui il reddito va da 15.000 a 28.000 euro.

Ad oggi esistono quattro scaglioni Irpef, l’obiettivo è quello di ridurli al tre entro il 2024, ciò verrà fatto accorpando il primo e il secondo insieme. L’aliquota sarebbe al 23% per i percettori di 15.000 €, ciò che bisogna tenere a mente tuttavia è che l’aliquota viene applicata solo per i redditi superiori. L’obiettivo di ridurre gli scaglioni Irpef con aliquota al 23%, ad esempio è quello di ottenere un risparmio.

Busta paga, cosa cambia riguardo lo stipendio

Il bonus massimo che si può ottenere in busta paga è pari a 260 € annui, i quali corrispondono a circa il 2% di 13.000 €, a godere di questa cifra sarà chi percepisce un reddito di 28.000 € annui. A poter ottenere i 260 €, saranno anche i redditi più elevati e chi guadagna 28.000 €, verserà un Irpef ridotto di circa qualche centinaio di euro. La revisione delle aliquote Irpef garantisce un vantaggio su molte buste paga, ad eccezione di chi guadagna fino a 15.000 €, in quei casi infatti l’imposta dovuta sarà sempre la stessa.

A beneficiarne non saranno solo i dipendenti ma anche chi fa un lavoro autonomo o chi percepisce una pensione. Anche in questi casi infatti ci sarà una revisione dell’Irpef, dove l’aliquota sarà sempre più bassa. È questo ciò che è emerso dopo l’approvazione della nota di aggiornamento al Def. In quest’occasione il governo ci ha tenuto a fare chiarezza riguardo gli obiettivi presenti sul tavolo per il 2024. La logica è quella di far tirare un respiro di sollievo a molti lavoratori, sopratutto dato il periodo in cui ci troviamo, tante persone fanno fatica ad andare avanti.

Chiaramente chi ha anche una famiglia da mandare avanti, con il rincaro dei costi e l’inflazione che sembra non volerci abbandonare, sarà ancora a disagio. Per questa ragione il governo sta lavorando anche per disporre vari bonus e sussidi.