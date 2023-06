Chiara Ferragni, svelati i guadagni milionari della sua società: “Mi vedevano come la bionda dei selfie”

Chiara Ferragni è sempre più inarrestabile, i ricavi della sua società sono milionari. Ecco di che cifre si parla.

Chiara Ferragni è una vera macchina da guerra nel mondo degli affari e tutti coloro che l’hanno denigrata fino a questo momento dovrebbero rimangiarsi le loro velenose parole. Ecco come mai e cosa sta succedendo.

Chiara Ferragni procede col vento in poppa. Dopo il successo di qualche mese fa al Festival di Sanremo e la recente uscita della docuserie The Ferragnez 2 incentrata su di lei e la sua vita, non sono ancora finiti gli onori e i riconoscimenti. Ormai da tempo la moglie di Fedez è sulla cresta dell’onda in molteplici campi e un punto di riferimento per tanti ragazzi e giovani che la seguono.

Sul fatto che guadagnasse tanto non c’erano dubbi di sorta, ma quanto esattamente? Il mistero è presto sciolto. Ecco la risposta e come l’ad di TBS Crew si è tolta qualche sassolino dalla scarpa.

Chiara Ferragni: un mito oltre tutte le possibili previsioni

Che Chiara Ferragni sia una specie di Re Mida ormai dovrebbe essere chiaro a tutti. Se però ancora così non fosse ci pensa l’imprenditrice digitale lombarda a ricordarlo a tutti i suoi detrattori, a chi la sottovalutava o la sminuiva. Negli ultimi giorni l’influencer ha condiviso sulla sua pagina Instagram seguita da quasi 30 milioni di persone un articolo del Sole 24 ore che segnalava i suoi guadagni degni di un Creso.

I ricavi delle sue società sono raddoppiati. La srl Fenice ha un giro d’affari da 61 milioni. Sono cifre da capogiro, un grande riconoscimento della sua dedizione e lavoro della sua squadra. La vip ha sottolineato che questi risultati non sono per niente scontati e sono frutto di un grande lavoro di squadra di cui a buon ragione è sempre più fiera.

Non bisogna vergognarsi né nascondere simile conquiste che la modella non ha smentito, ma anzi confermato. “Sei anni fa la gente mi vedeva come una bionda che si faceva i selfie” ha scritto, aggiungendo che le persone ritenevano che potesse fare la bella vita perché fortunata e senza nessun talento.

L’ex conduttrice di Sanremo ha puntualizzato che a quei tempi le società che non erano ancora gestite da lei erano in perdita. Nel 2017 finalmente ha deciso di prendere la gestione manageriale delle sue aziende e oggi questi sono i risultati. Non si può davvero obiettare nulla a questo personaggio del mondo dello spettacolo nostrano che ha dimostrato a tutti di avere determinazione, grinta, acume per essere completamente padrona del suo destino. Chi può tenerle testa?