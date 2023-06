Disattiva il microfono a Google e evita il pericolo di essere spiato: è facile

Avete il timore che qualcuno vi stia spiando grazie a Google? Disattivate il microfono allora: ecco in che modo.

La paura che qualcuno ci possa spiare di nascosto, purtroppo, è sempre più costante che mai. Magari alcune persone hanno avuto delle brutte esperienze e sono rimaste profondamente segnate da queste, a tal punto da non essere più in grado di fidarsi degli altri come prima. Ovviamente non capita tutti i giorni, ma nel momento in cui succede è chiaro che sia necessario correre ai ripari il prima possibile.

Quello che abbiamo detto può verificarsi persino quando utilizziamo un dispositivo elettronico, in particolar modo uno smartphone. Ci sono state tantissime segnalazioni riguardanti chiamate sotto controllo – di nascosto – o messaggi che venivano spiati tramite delle applicazioni. In altri casi ancora, cioè situazioni singolari e che non si verificano dall’oggi al domani, anche il microfono è stato compromesso per questo genere di operazioni più che malevoli.

Microfono, chi sta sentendo quello che diciamo? Disattivatelo: è facile la procedura

E se avete il timore che stia venendo utilizzato esattamente per scoprire tutto su di voi, o peggio ancora ascoltare tutte le vostre conversazioni, allora è chiaro che dovrete proteggervi prima che sia troppo tardi. Nella maggior parte dei casi la colpa è da attribuirsi agli strumenti di Google, che purtroppo possono essere dei “tramite” con cui, i cybercriminali, riescono ad ascoltarci tramite il microfono delle app autorizzate. Come possiamo evitare che succeda?

Una delle prime cose che dobbiamo fare, tanto per incominciare si intende, sarebbe quella di andare in “Impostazioni”, poi “Privacy e sicurezza” ed infine “Microfono”. Dalla seguente sezione dovremo rimuovere tutte le autorizzazioni alle app a cui non vorremo abilitare il microfono, in maniera tale che se qualcuno provasse a sfruttare propriamente quel software per riuscirci, chiaramente non potrebbe farlo. Quanto detto vale anche per le app sospette o che non utilizziamo mai.

in secondo luogo, e questo è molto importante, vi suggeriamo di farlo anche dalle applicazioni collegate a Google. Come abbiamo detto prima non è certamente colpa sua, pertanto dovremo cercare di proteggerci al meglio delle nostre possibilità disattivando il microfono laddove non è necessario che venga utilizzato. Per farlo, dunque, basterà andare nelle impostazioni dell’app di Google o in quelle del nostro smartphone, per poi disattivare il microfono di conseguenza e molto rapidamente.