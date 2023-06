Carlo gela Camilla: la battuta irrispettosa lascia tutti senza parole

Re Carlo avrebbe rivolto una battuta piuttosto irrispettosa alla moglie Camilla nel corso dell’ultimo Trooping the Colour. Ecco cosa le avrebbe detto.

Re Carlo è il sovrano legittimo d’Inghilterra ormai da quasi un anno e sembra che il suo indice di gradimento, nel corso dei mesi, si sia alzato di qualche tacca. Se prima della salita al trono era ancora considerato da molti il “principe traditore” a causa della liaison con Camilla durante il suo matrimonio con l’amatissima Diana, ora le cose sembrano essere cambiate a suo favore. L’episodio con Diana sembra ormai acqua passata e pare che ora il Re abbia ottenuto una seconda chance dal popolo britannico.

Qualche giorno fa si è celebrato il Trooping the Colour, una tradizione della fanteria britannica ormai molto antica. Durante le celebrazioni, Carlo avrebbe rivolto un commento alla moglie Camilla che non è certo passato inosservato ai più attenti. Ecco cosa le avrebbe detto (che non è piaciuto ai fan).

Re Carlo, il commento infelice rivolto a Camilla

Dopo il tradizionale saluto alla folla dal balcone di Palazzo Reale, Carlo e Camilla si sono voltati per rientrare nel Palazzo. A quel punto, Camilla avrebbe messo una mano sulla spalla di Carlo dicendogli: “Non andartene, lo sai che non posso camminare da sola”. Al che Carlo avrebbe risposto in modo apparentemente infastidito “Oh my God”, (Oh, mio Dio).

Il commento irritato non è piaciuto ai fan della Royal Family, dal momento che Carlo è apparso davvero poco rispettoso nei confronti della consorte. Bisogna però pensare che Carlo non è certo nuovo a questo tipo di comportamenti insofferenti. Basti pensare a come aveva reagito quando, dopo la morte della madre, la Regina Elisabetta, si è trovato a firmare una serie di documenti per la sua successione al trono. Accortosi che la penna non funzionava a dovere, si sarebbe lasciato sfuggire una serie di imprecazioni infastidite che hanno in seguito fatto parlare mezzo mondo.

Durante la cerimonia del Trooping the Colour, inoltre, il Re ha partecipato a cavallo, ma ha avuto molta difficoltà a tenere a bada il suo destriero, piuttosto focoso. L’irritazione del momento deve essergli quindi rimasta addosso anche dopo essere sceso da cavallo per salutare la folla insieme a Camilla. Insomma, ancora una volta il Re d’Inghilterra ha dimostrato di non avere certo un carattere facile da gestire. Che Camilla sia poi riuscita a ottenere le sue scuse in un secondo momento?