Carlo compie 75 anni e vuole la pace

Il prossimo mese il sovrano britannico spegnerà 75 candeline. Il suo desiderio? Attenuare le tensioni con il figlio minore.

Le indiscrezioni in merito ad una possibile riconciliazione circolano ormai da mesi. Secondo una fonte vicina al Principe Harry, sembra che quest’ultimo abbia intenzione di tornare a Londra, in modo che i figli possano finalmente costruire un rapporto stabile con la famiglia paterna. Re Carlo III spegnerà ben 75 candeline il prossimo 14 novembre. In nome di questo, il Duca del Sussex accetta con coscienza la fugacità del tempo. Suo padre non durerà in eterno e perseverare nella lotta mediatica contro la monarchia britannica potrebbe comportare che Archie e Lilibet non conoscano mai il nonno, così come lo zio e i cugini.

E mentre Camilla imputa al marito la colpa di essere troppo conciliante, quest’ultimo spera fermamente che Harry cambi idea e che torni finalmente nella capitale britannica. Il suo compleanno pertanto può trasformarsi in un’occasione di pace effettiva, soprattutto tra il figlio minore e suo fratello. William non ha perdonato al Duca l’umiliazione pubblica, associata alla descrizione distorta della sua figura. In tutto questo, Carlo III svolge il ruolo di mediatore, spinto dall’amore incondizionato per i suoi figli e dal rispetto dell’intera famiglia.

Il sovrano pensa ad Harry

“Non torneranno indietro del tutto” – l’opinione della giornalista Tina Brown – “ma credo che il Re dovrebbe continuare ad insistere”. Secondo recenti indiscrezioni, sembra che la sovrana stia organizzando una cena informale per il compleanno di suo marito, occasione alla quale gli stessi Duchi del Sussex sono stati gentilmente invitati. Meghan rimarrà probabilmente in California, mentre il Principe potrebbe finalmente onorare la famiglia della sua presenza. Non si conosce al momento la decisione dei coniugi ribelli in merito alla partecipazione o meno dei nipoti, anche se Carlo ha espresso chiaramente il suo desiderio di incontrarli.

Sono stati proprio i piccoli di Casa Windsor a risentire della diatriba pubblica degli ultimi anni. George, Charlotte e Louis hanno perso ogni contatto con lo zio, al quale sono sempre stati molto affezionati – gli scatti fotografici pre-megxit ne rappresentano la prova lampante. Mentre Archie e Lilibet non solo non hanno la minima idea di quale sia l’aspetto dei cuginetti e degli zii, ma hanno perso l’opportunità di assorbire – almeno in parte – la cultura britannica, alla quale fanno comunque parte. La presenza di Harry alla cena di compleanno di suo padre dunque potrebbe rappresentare – finalmente – un chiaro segnale di tregua.