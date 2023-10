Sono pronti a restituire pan per focaccia: quali sono i segni zodiacali più vendicativi

Vuoi conoscere i segni che non hanno alcun tipo di problema nel vendicarsi? Oggi ti indicheremo quali sono, ci sei anche tu? Controlla!

Leggere l’oroscopo deve essere preso come un momento che vogliamo dedicare solamente al nostro relax. Magari dopo una giornata super intensa al lavoro e a casa. Possiamo però anche conoscere alcuni aspetti molto particolari del nostro modo di vivere la vita.

Si perché, anche se non tutti ci credono, lo Zodiaco influenza in modo molto importante tantissimi aspetti della nostra vita e del modo in cui l’affrontiamo. Oggi vi vogliamo parlare proprio di questo. Vi indicheremo i segni che hanno una vera e proprio indole vendicativa. Sei pronto? Iniziamo.

Oroscopo: i segni vendicativi sono loro

Anche nella vita di tutti i giorni ci sono aspetti del nostro carattere che possono essere accolti in modo positivo o meno. Come l’essere vendicativi. Vi vogliamo svelare quali sono questi segni e come si comportano. Sono ben sei. Quindi non ci dilunghiamo troppo e iniziamo.

Il primo segno è quello dello Scorpione. Viene considerato come il più vendicativo di tutti. È molto profondo nella vita ma ha una grande indole vendicativa. Anche nella mitologia, è legato al mito di Orione che viene ucciso dallo scorpione per un’offesa fatta ad Artemide. Quindi, se vengono traditi o pensano di esserlo stati sono davvero molto vendicativi. Fate molta attenzione!

Il prossimo segno è quello del Toro. Anche la sua figura è imponente e non con una grande pazienza. Se si sente minacciato, anche ingiustamente, diventa difficile tenerlo fermo. Spesso diventa molo geloso e possessivo. Se si sente attaccato poi giura vendetta e trova il modo per metterla in atto.

Siamo giunti al terzo segno. Il Leone. Un segno molto forte che ha una grandissima personalità e fiducia in se stesso. Se si sentono feriti però è meglio scappare la vendetta è una tentazione al quale difficilmente riescono a resistere. Ma fate attenzione, non è detto che venga servita subito. Per loro è importantissimo che venga riconosciuta come figura leader.

Il penultimo segno è quello dell’Ariete. Chi è nato sotto a questo segno è davvero molto impulsivo in tutto quello che fa e spesso accende un fuoco per pochissimo. Si vendicano per quello che è accaduto senza riflettere troppo sulle conseguenze del loro gesto avventato.

Hanno nel loro segno anche Marte che tutti conosciamo per la sua aggressività. Un mix incredibile. Ecco quindi che per dimostrare la loro forza entra in atto la vendetta fino a quando non la raggiungono. Ultimo segno di questa particolare classifica è il Cancro.

Sono molto emotivi con le persone che hanno accanto a loro e se capiscono che sono state ferite entrano subito in loro difesa con la vendetta. Questo segno è governato dalla Luna che li rende molto emotivi e spesso si vendicano come segno di difesa.

Sono molto emotivi con le persone che hanno accanto a loro e se capiscono che sono state ferite entrano subito in loro difesa con la vendetta. Questo segno è governato dalla Luna che li rende molto emotivi e spesso si vendicano come segno di difesa.

Hanno un grandissima memoria quindi la vendetta per loro potrebbe essere anche per un fatto accaduto molto tempo addietro. Non sempre si vendicano sul momento, anzi quasi mai! E voi siete uno di questi segni o lo è una persona a voi cara?