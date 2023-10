Boom di tradimenti senza precedenti: se il partner è iscritto a Gleeden, sei vittima anche tu | Controlla

Potresti essere tradito da un momento all’altro, fai attenzione se il tuo partner è iscritto a Gleeden: ecco come funziona.

Il tradimento, a volte, sembra che sia inevitabile. Qualcosa si rompe in una coppia e non c’è più niente che si possa fare per rimediare. E scoprirlo è molto difficile dato che il partner fa di tutto per non darlo a vedere. Tuttavia una applicazione sullo smartphone potrebbe essere un segnale da non trascurare.

Stiamo parlando di Gleeden, considerata una delle app più usate per il tradimento. A confermarlo sono i dati statistici rilasciati dall’Istituto di Evoluzione Sessuale di Milano. Afferma che le persone sono invogliate a prendere questa scelta a causa di alcune situazioni drammatiche. Il lavoro, dei brutti litigi o lo stress possono portare a prendere queste decisioni. Ma qual è la città più “colpita” da questo fenomeno?

Questa è l’app del tradimento, se ce l’ha il tuo partner inizia a preoccuparti: non ignorare la situazione

È proprio la città di Milano a quanto pare. Si tratta di 168.000 uomini (il 58%) e 122.000 donne (42%). Coloro che utilizzano l’applicazione hanno una età compresa tra i 31 e i 50 anni, quindi parliamo di persone adulte. Le iscrizioni sono cresciute a partire dal 2010, e con il passare degli anni si sono alzate sempre di più. I dati sembra che siano in continua crescita persino tutt’ora. Però ciò che colpisce è un’informazione curiosa rilasciata da Gleeden: è stato creato un identikit speciale del traditore e della traditrice.

Secondo l’applicazione la tipica traditrice milanese ha, in media si intende, 41 anni. Di solito è bionda, ha un fisico magro e gli occhi scuri. Il suo lavoro è la libera professionista o la consulente. È sposata ma non ha figli. Desidera un’avventura che si viene a creare con una relazione virtuale, e che non tende a finire con il tempo. Inoltre è molto selettiva rispetto all’uomo.

L’uomo, invece, ha 45 anni in media. È moro, con gli occhi scuri e una corporatura pronunciata. Lavora nel campo della consulenza o dell’imprenditoria. Si descrive come una persona interessante e sportiva. Non ha un interesse a lungo termine e cerca un’esperienza rapida e senza impegno. Preferisce le partner senza figli e con delle caratteristiche particolari. Deve essere mora, formosa e con i capelli lunghi.