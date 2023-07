Aurora Ramazzotti da svenimento. Il completo verde esalta le sue bellissime forme – FOTO

Aurora Ramazzotti con questo completo verde è veramente da svenimento: l’outfit esalta le curve, bellissima.

Se Michelle Hunziker incanta ancora, a vent’anni dall’esordio nel mondo dello spettacolo, mostrando un corpo da sogno, di certo sua figlia Aurora Ramazzotti non è da meno, considerando tra l’altro come la giovane conduttrice e influencer abbia partorito da poco il suo primo figlio.

Quest’estate 2023 è davvero speciale per la Ramazzotti, perché è la prima che sta trascorrendo da mamma; sempre attivissima sui social, non manca mai di aggiornare il pubblico sia sulle sue giornate di relax sia sulla sua attività lavorativa, oltre che sugli impegni da neo-mamma. Di certo, i post col piccolo Cesare sono quelli che in questi giorni più attirano l’attenzione del pubblico, ma le foto che esaltano la bellezza di Aurora non passano comunque per nulla inosservate.

Sul suo profilo Instagram, l’influencer si è di recente mostrata con un meraviglioso completo verde sportivo, in grado non soltanto di esaltare i suoi lineamenti, ma anche di enfatizzare le curve da capogiro; eccola così, una visione spettacolare per tutti i fan e il web va immediatamente in tilt..

Aurora Ramazzotti, lo scatto è da urlo: eccola col completo verde

Tramite un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Aurora Ramazzotti ha posato nuovamente come modella per il noto brand di gioielli Morellato, di cui è testimonial ormai da diverso tempo. Più bella che mai, oltre agli accessori la Ramazzotti indossa un completo sportivo verde in grado di enfatizzare al massimo le curve da capogiro:

Coi capelli raccolti, la Ramazzotti mostra i gioielli mentre la mano sinistra è poggiata sul prosperoso décollété, contenuto a stento dal top verde e mezzo in evidenza dall’abbondante scollatura dell’indumento. Bellezza, eleganza e sensualità per Aurora, che alza immediatamente la temperatura del web; al post sono arrivati migliaia di like e di commenti.

“Aury, sei bellissima come la mamma e il papà ❤️” scrive una fan piena di stima e affetto per lei e anche per mamma Michelle e papà Eros, mentre un’altra aggiunge senza mezzi termini: “Finalmente una donna normale. Sei stupenda”. Come al solito, col nuovo post la Ramazzotti ha ottenuto tantissimi complimenti e non soltanto per la sua bellezza; con talento e umanità, ha conquistato davvero tutti quanti.