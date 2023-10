Le cattive notizie online vi inquietano? Ecco alcuni step da seguire per combattere l’ansia e acquisire un senso di serenità.

Sempre più persone manifestano stati di ansia per colpa delle cattive notizie online. Una situazione difficile da gestire, per cui è bene sapere come comportarsi.

A partire dal Covid fino ad arrivare alle guerre, sono tante purtroppo le notizie negative con cui ci ritroviamo tutti i giorni a fare i conti. Informazioni che spaventano la maggior parte delle persone e impattano negativamente sulla salute mentale.

Tutto questo può portare ad avere una visione negativa del mondo, con un netto aumento di persone alle prese con stati di ansia, stress e depressione. Ecco alcuni step da seguire per gestire al meglio tale situazione e acquisire un senso di serenità.

Ansia da cattive notizie online, gli step per combatterla: i consigli degli esperti

Secondo i ricercatori è fondamentale stare attenti alla frequenza e alla quantità di informazioni. Se ci si espone in modo costante, infatti, si rischia di aumentare i sentimenti di stress e ansia. Ma non solo, si rischia di dover fare i conti con stati di depressione, senso di stanchezza e disturbi del sonno. Ma come fare a combattere l’ansia da cattive notizie?

Ebbene, la parola d’ordine è equilibrio. Ovvero evitare di cercare informazioni 24 ore su 24. Fare una breve pausa, infatti, aiuta a proteggere la propria salute mentale. Evitate, poi, ogni forma di catastrofismo. Anziché immaginare solo cose negative, cercate di concentrarvi sulla vostra vita e sulle cose positive che vi circondano. Sempre seguendo quest’ottica vi consigliamo di prendervi cura di voi stessi. È sufficiente una passeggiata, ascoltare della musica o leggere un libro per staccare la spina dalle cattive notizie online e acquisire una maggior serenità.

Sentirsi ansiosi o depressi per quello che sta avvenendo, d’altronde, è normale. Per questo motivo non dovete sopprimere tali sensazioni, bensì accertarle. Se l’ansia prende il sopravvento vi suggeriamo di parlarne con qualcuno, come ad esempio un amico o un famigliare. In alcuni casi, inoltre, può rivelarsi utile rivolgersi ad uno psicoterapeuta che possa aiutarvi a gestire al meglio le vostre emozioni. Piccoli accorgimenti grazie a cui riuscire a combattere l’ansia e sentirvi subito meglio.