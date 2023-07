Annunciato il cast di Tale e Quale ma piovono critiche feroci: “Lo scarto di Mediaset”

Finalmente svelati i nomi dei concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show, ma piovono critiche infinite: ecco perché

Proprio in questi giorni Rai e Mediaset hanno presentato i propri palinsesti per la stagione televisiva 2023/2024, nel segno della continuità nel caso Rai e nel segno del cambiamento per quanto riguarda Mediaset. Sono molte le novità in campo, soprattutto per qualche storico protagonista della televisione italiana: se in Rai torna a grande richiesta Caterina Balivo con un programma su Rai 1, Mediaset invece manda a casa Barbara d’Urso.

Tra i programmi riconfermati di Rai 1 c’è l’intramontabile Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in cui i personaggi famosi si mettono in gioco e provano a vestire i panni, il corpo e la voce di cantanti e performer famosi di tutto il mondo. Proprio in queste ultime ore, il conduttore su Instagram ha svelato i nomi dei concorrenti della prossima stagione: piovono critiche.

Tale e Quale Show, ecco i nuovi concorrenti: critiche a go go

La nuova edizione di Tale e Quale Show inizierà il 22 settembre su Rai 1 e, oltre ai “ripetenti” Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, ci sono 10 nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco e a sfidarsi fino all’ultima nota. Ecco i loro nomi: Jasmine Rotolo, Cristina Scuccia, Maria Teresa Ruta, Pamela Prati, Ilaria Mongiovì, Lorenzo Licitra, Ginevra Lamborghini, Gaudiano, Alex Belli E Scialpi. Se su alcuni di loro c’è molta attesa, come per gli ex concorrenti di X-Factor Gaudiano e Lorenzo Licitra nonché per Cristina Scuccia, appena uscita dall’Isola dei Famosi, per altri invece arrivano solo critiche.

Su Twitter, sotto a uno dei post che ha condiviso il cast, ci sono diversi commenti molto taglienti: “Praticamente la gente del Grande Fratello quando firma con Mediaset sa che dopo finirà a Tale e Quale” scrive un utente, sottolineando come in effetti gran parte del cast provenga proprio dal GF VIP di Alfonso Signorini.

Se sotto al post originario di Carlo Conti, quello in cui ha condiviso i nomi dei concorrenti, è ad oggi impossibile lasciare commenti e leggere quelli scritti in precedenza per volontà del conduttore stesso, su Twitter e altrove i fan del programma si scatenano. “Solita gente, tutti ex Grande Fratello” scrive un’altra persona, a cui fa eco un’altra con “Un GF in chiave Rai!”. Insomma, Tale e Quale non inizia nelle migliori condizioni: chissà se il suo cast riuscirà a far ricredere tutti.