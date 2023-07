Temptation Island, pubblico in rivolta: “Giuseppe e Gabriela stanno ancora insieme” | I due beccati così

I fan del programma Temptation Island sono su tutte le furie perché ritengono che Giuseppe e Gabriela siano già tornati insieme, ecco cos’è successo.

C’è chi è pronto a giurare che sia stata una messa in scena e chi dice che non si sono mai lasciati davvero, ma cosa c’è dietro le lacrime che abbiamo visto in tv?

La giovane coppia, originaria di Scafati, in Campania, che ha partecipato al viaggio nei sentimenti di Temptation Island potrebbe aver finto, almeno stando ad alcune recentissime testimonianze. Scopriamo di più su Giuseppe e Gabriela.

Temptation Island, il pubblico non crede a Giuseppe e Gabriela

Il programma dei sentiment Temptation Island è giunto alla sua 3ª puntata e il pubblico è sempre più coinvolto dal “viaggio nei sentimenti”, così come lo definisce a ogni puntata il conduttore Filippo Bisciglia. I telespettatori sono sempre più coinvolti e una delle prime copie a uscire, dopo il cosiddetto foro di confronto è stata quella formata da Gabriela e Giuseppe.

I due si sono ritrovati accanto al fuoco per fare il punto della loro situazione sentimentale dopo che lui ha notato la complicità della sua fidanzata con il single Fouad, e ha deciso di mettere fine alla loro love story. Dal canto suo anche Gabriela ha visto che Giuseppe era molto tentato da una ragazza di Scafati che ha conosciuto nel villaggio dei fidanzati.

Così i due, in lacrime, hanno preso strade diverse, salutando Filippo Bisciglia. Intanto però, poche ore dopo, gli ex concorrenti sarebbero stati avvistati insieme nella loro città d’origine, e c’è chi è pronto a giurare che hanno soltanto finto, e che in realtà continuano a fare coppia fissa.

A confermare il gossip su Gabriela e Giuseppe anche una storia Instagram di Deianira Marzano, poi cancellata forse perché non ci sono ancora tutte le prove che testimonierebbero con certezza il rumor. Oltre che dalla pagina di Deianira Marzano anche da quella dell’Investigatore Social, al secolo Alessandro Rosica, sono arrivate insinuazioni a riguardo: “Gabriela è una falsa e una bugiarda, non sa recitare. Uscita insieme a Giuseppe, non si sono mai lasciati, nemmeno per un istante, anche stasera sono insieme”.

Intanto sull’account Instagram ufficiale di Temptation Island è apparso un post con scritto che la coppia ha ancora alcune sorprese da riservare ai telespettatori. Chissà che cosa accadrà di nuovo, e se davvero Gabriela e Giuseppe a Temptation Island hanno preso in giro il pubblico, e sono tornati insieme, o se invece le loro lacrime in tv erano sincere.