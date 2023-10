Amore non corrisposto, ecco perché può diventare un’ossessione: quali sono i motivi e come uscirne

Amore non corrisposto: come nasce, quali sono le cause e quali sono i rimedi per uscirne, la guida pratica.

Prima o poi capita a tutti di provare un sentimento per qualcuno e di non essere corrisposti. Sicuramente si tratta di un’esperienza dolorosa che in alcuni casi può sfociare addirittura in una vera e propria ossessione. Quando, infatti, non riusciamo a conquistare l’oggetto del nostro desiderio dentro di noi nasce come un fuoco che ci spinge a raggiungere l’obiettivo ad ogni costo.

Purtroppo però, nonostante la forte motivazione interiore, non è detto che alla fine la persona amata ceda alle nostre lusinghe e il risultato è che si finisce con il sentirsi ossessionati da lei. Ma come nasce nel concreto l’amore non corrisposto? Quali sono le cause e quali i rimedi?

Amore non corrisposto: cause, rimedi e consigli pratici per uscirne

Al contrario di quanto si possa pensare, l’amore non corrisposto è un fenomeno molto diffuso e tutti prima o poi nella vita ne fanno esperienza. Spesso, però, quello che in apparenza sembra essere semplicemente un rapporto troncato sul nascere si trasforma in una vera e propria ossessione.

D’un tratto ci ritroviamo a controllare quello che la persona desiderata fa sia nella vita reale che sui social, ci informiamo sui suoi interessi tramite amicizie comuni e in generale non riusciamo a smettere di pensare a lei. Ma come nasce questa sorta di circolo vizioso che causa in noi frustrazione e sofferenza? Le ragioni all’origine del fenomeno possono essere molteplici. Ecco quali sono le principali:

insicurezza: gli innumerevoli dubbi e gli altrettanti timori ci possono spingere a sentirci ossessionati da qualcuno per cui proviamo un forte sentimento. Gli insicuri di solito tendono anche a crogiolarsi nell’amore non corrisposto perché non hanno abbastanza autostima per cambiare la situazione e cercare un altro partner che li ami davvero;

paura di impegnarsi: a volte perdiamo la testa per chi non ci ama perché sappiamo già che quello sarà un amore impossibile. Pertanto ci sentiamo rassicurati dal fatto che il nostro sentimento non si concretizzerà mai in una storia seria;

traumi infantili: alcune persone non hanno ricevuto abbastanza amore da piccole, pertanto sono abituate a vivere rapporti sentimentali unidirezionali, riproponendo questo stesso schema anche in età adulta;

idealizzazione della persona amata: in certi casi si idealizza talmente tanto l'oggetto del desiderio che si finisce con l'esserne ossessionati, anche se spesso la visione che abbiamo di 'lui' non corrisponde alla verità.

Ad ogni modo, a prescindere dalla causa, per porre fine alla sofferenza derivante da un amore non corrisposto è necessario adottare alcune accortezze. Se si tratta di una situazione transitoria la nostra ossessione svanirà da sola. Altrimenti potrebbe essere utile chiedere aiuto ad un amico o rivolgersi ad uno specialista per intraprendere un percorso psicologico.