Albero di Natale gratis da Ikea: una grande opportunità per le famiglie italiane

È tempo di fare l’albero di Natale e arriva una bella iniziativa promossa da Ikea per averne uno gratis. Scopriamo insieme come fare.

Quando manca un mese a Natale, in tanti già pensano a fare l’albero. Anche se la data tradizionale è quella dell’8 dicembre, la festa dell’Immacolata, molti stanno decorando ed abbellendo casa da adesso. Sebbene le temperature siano ancora sopra la media stagionale, non si può resistere alla calda atmosfera natalizia che regala gioia e felicità a grandi e piccini. Bisogna quindi prendere gli scatoloni dalla soffitta o dalla cantina e pensare a come rendere la propria abitazione magica. Sorge però un dilemma: comprare un albero finto o vero?

Secondo una ricerca, ben sette italiani su dieci preferiscono acquistare un albero finto, di plastica. Il motivo è sia economico (quello vero si deve comprare ogni anno) sia di gestione dell’abete sempre verde. Una volta finite le feste, non sappiamo infatti dove e come gettarlo nei rifiuti.

Quando compriamo un albero vero sentiamo l’odore di pino in salotto, ma col passare dei mesi cadono gli aghi. Esso, infatti, se tagliato bene e ben curato può durare un mese o un mese e mezzo. Mentre quello di plastica può essere utilizzato per anni e non ha il problema degli aghi.

Da Ikea arriva una bella iniziativa per avere un albero di Natale vero

Un’interessante iniziativa per tutti gli amanti degli alberi di Natale veri arriva da Ikea. Il colosso svedese fondato nel 1943 ha ormai quasi 500 punti vendita sparsi nel mondo. Nei suoi negozi non vende solo mobili e complementi d’arredo, ma anche oggettistica e decorazioni per la casa. Per il periodo natalizio ha lanciato un progetto che si chiama ‘Compostiamoci bene 2023’ e che va avanti da alcuni anni. Seguendo le indicazioni, sarà possibile avere un albero di Natale gratis.

Come spiegato sul sito ufficiale della multinazionale svedese, è possibile acquistare un albero di Natale vero – PICEA, specie varie, di altezza circa di 140 cm (cod. 700.368.64) – ad appena 15 euro. Come? A partire dal 17 novembre 2023, fino ad esaurimento scorte, in tutti i negozi Ikea (esclusi i Plan & order point, i Progetta & Arreda e i negozi di Cagliari e Roma Fiumicino) si può comprare questo albero di Natale al prezzo indicato e ricevere un buono di acquisto dello stesso valore.

Basterà semplicemente riportare l’albero, insieme al suo scontrino, dal 6 al 15 gennaio 2024 nei punti vendita Ikea e in cambio si avrà un buono d’acquisto pari al prezzo dell’albero comprato. Questo però potrà essere utilizzato solo dal 6 al 31 gennaio 2024 nei negozi e online.

In pratica sarà possibile avere un albero di Natale, vero, gratis. Ma non è tutto, per ogni abete restituito, Ikea darà un contributo di €4 per realizzare un progetto di produzione e condivisione di energia pulita. Farà infatti installare degli impianti fotovoltaici sui tetti delle case in alcuni quartieri fragili in provincia di Firenze.