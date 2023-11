Nella residenza scozzese di Re Carlo si nasconde una misteriosa piramide: ecco cosa sappiamo in merito

Un dettaglio misterioso riguarda la residenza scozzese di Re Carlo. Dentro si nasconde una piramide: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Di fatti bizzarri nella vita di Re Carlo e della Royal Family ce ne sono tanti, per non parlare delle loro dimore. A Balmoral, la residenza scozzese, c’è una piramide misteriosa: ecco di cosa si tratta e perché si trova proprio lì.

Re Carlo non smetterà mai di stupirci con i suoi molteplici interessi e tutto quello che riguarda la sua vita privata e le sue passioni. Non tutti sanno ad esempio che nella residenza scozzese del sovrano c’è una piramide nascosta, ma cosa ci fa lì e come ci è finita? Ecco tutto quello che c’è sa sapere.

La piramide nel castello di Balmoral di Re Carlo

Nella tenuta scozzese di Re Carlo III, il castello che tanto amava la Regina Elisabetta, al punto da morire proprio in questa residenza, c’è una misteriosa piramide. È il monumento di granito grigio eretto nel 1862 per volere della Regina Vittoria, ma sapete di cosa si tratta? Questo, in realtà, è una tomba, il tumulo del principe Alberto, eretto in memoria del marito della regnante, morto a soli 42 anni, dopo aver contratto una malattia.

Simile a quelle presenti in Egitto, la piramide in Scozia rappresenta appunto il luogo commemorativo che la Regina fece ergere per il suo caro marito, pianto fino alla sua morte. Lo amò così tanto, infatti, da non riuscire a farsene una ragione e vestì di nero, in segno di lutto, dalla sua tragica scomparsa alla fine del suo regno.

La piramide, che giace ancora nei pressi del castello scozzese, è il simbolo di commemorazione del Principe e dell’amore che la Regina Vittoria provò per lui. Con esattezza nel cuore dell’Aberdeenshire, nel Parco Nazionale dei Cairgorms, proprio vicino al Castello di Balmoral, si trova il Prince Albert’s Cairn. La proprietà fu acquistata proprio da Alberto come dono per la moglie nel 1848. Per questo motivo il monumento funerario si trova in questo luogo ereditato nei secoli dalla Royal Family. Ecco il video in cui è possibile vederlo:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hidden Scotland (@hiddenscotland)

Questa piramide non riguarda dunque nel dettaglio le passioni di Carlo III, ma nella fattispecie si trova nella sua proprietà. Sulla piramide vi è un simbolo d’amore, che rappresenta un po’ anche quello che il Re ha sempre provato per la sua Camilla: il sentimento eterno. “All’amata memoria di Alberto, il grande e buon principe consorte. Fatto erigere dalla sua vedova dal cuore spezzato, Vittoria. Il 21 agosto 1962“, c’è scritto come dedica fatta dalla regina stessa.