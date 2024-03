Adesso scattano multe salatissime per questa disattenzione in fase di parcheggio

Ci sono pesanti sanzioni per chi parcheggia in un preciso luogo della strada. Le sanzioni per chi attua questa violazione possono superare i 200 euro di multa.

L’aumento del traffico e la crescente carenza di parcheggi stanno spingendo gli automobilisti verso una pratica sempre più diffusa: la sosta selvaggia. Si parcheggia ovunque, anche dove non si dovrebbe. Tuttavia, c’è una violazione che va oltre l’inciviltà: il parcheggio sullo spazio dedicato alla fermata dell’autobus. Questo comportamento non solo è scorretto, ma anche particolarmente grave. Vediamo perché.

Adesso scattano multe salatissime per chi parcheggi dove ferma il bus

La sosta vietata alla fermata del bus è regolamentata dall’articolo 158 del Codice della Strada. Questa norma prevede sanzioni pecuniarie per chi parcheggia in prossimità delle fermate degli autobus. Ma quanto costa davvero questa infrazione? La multa può variare da un minimo di 41 euro a un massimo di 168 euro. Tuttavia, in alcune città, come Milano e Roma, le multe possono raggiungere cifre ancora più elevate, fino a 200 euro.

Queste sanzioni sono state introdotte per garantire la sicurezza dei passeggeri e facilitare la circolazione dei mezzi pubblici. Chi parcheggia sulle aree di sosta degli autobus, obbliga il mezzo ad una sosta in mezzo alla strada e mette chi scende in una situazione di pericolo. Il crescente fenomeno del parcheggio nelle aree di sosta degli autobus ha portato sempre più amministrazione ad avere la mano pesante sui trasgressori.

Le conseguenze e le soluzioni

La sosta vietata alla fermata del bus rappresenta un problema serio nelle città italiane. Gli automobilisti spesso parcheggiano dove ferma il bus per comodità o per evitare di cercare un parcheggio libero. Tuttavia, questo comportamento crea disagi per i passeggeri, costretti a scendere o salire dal bus in mezzo alla strada, mettendo a rischio la loro incolumità. Inoltre, ostacola la circolazione dei mezzi pubblici, rallentando i tempi di percorrenza e creando congestione del traffico

Attenzione, anche la notte, quando la circolazione dei mezzi pubblici è ridotta è comunque vietato parcheggiare negli spazi delle fermate degli autobus. Eppure non è raro assistere a questo fenomeno, specialmente nelle grandi città, anche la sera, anzi in particolare la sera, quando le persone si riversano nei locali pubblici. Per contrastare questo fenomeno, le autorità locali stanno intensificando i controlli e aumentando le sanzioni. A Milano, ad esempio, sono state installate telecamere di videosorveglianza collegate a un sistema di riconoscimento delle targhe.