2+1 idee pazzesche per decorare casa a Natale: tutte a costo 0, ma incredibilmente affascinanti

Arriva il Natale, ma le decorazioni sono davvero molto molto costose, ecco come fare per poter ricreare un’atmosfera natalizia in casa, senza spendere, però, una fortuna

Un albero di Natale, una ghirlanda e altre decorazioni possono davvero costare molto, ecco perché sarebbe utile poter ricreare lo spirito natalizio in casa senza spendere tanto, magari riciclando alcuni oggetti che si hanno già.

Ad esempio, un albero di Natale può costare anche qualche centinaia di euro e si parla della sola struttura, per palline, decorazioni, luci, il costo aumenta in maniera spropositata.

Sarebbe davvero utile riuscire a riciclare e potere allo stesso tempo riempire la casa di una allegra e magica atmosfera natalizia.

Basta dare valore a ciò che si ha in casa e tutto può prendere una piega diversa e ricreare un villaggio natalizio vero e proprio.

Pochi oggetti per rendere la casa piena di spirito natalizio: idee e suggerimenti per decorare con gusto senza spendere troppo

Non è detto che per creare un albero di Natale serva per forza un albero di Natale! Può sembrare una frase scioglilingua, ma è davvero così. Basta avere delle luci colorate e un pannello oppure direttamente una parete su cui poter mettere dei chiodi e il gioco è fatto. Il procedimento è più semplice da fare che da spiegare. Ad ogni modo con delle puntine bisognerà ricreare un albero di Natale, dalla punta al tronco. In queste bisognerà far passare lucine facendosi aiutare da laccetti per il fissaggio.

Un’altra idea potrebbe essere quella di ricreare una ghirlanda natalizia che spesso è davvero molto costosa da acquistare. Basterà una base in cartone e incollare sopra delle decorazioni di Natale a piacimento, ovviamente dopo aver disegnato una “ciambella” sopra. Oltre la base cartone, è possibile anche utilizzare un telaio sul quale mettere della stoffa e decorare, o semplicemente di cui sfruttare la struttura.

Si potranno utilizzare, per decorazioni natalizie, anche delle pigne vere. Bisognerà raccoglierle, disinfettarle, aspettare che asciughino perfettamente all’aria. Infine, si potrà dipingerle a proprio piacimento. Poi basterà un po’ di spago per creare una sorta di festone di pigne vere. Non solo, con l’aiuto di colla a caldo è possibile, aggiungendo noci, tappi di sughero, palline e altre decorazioni, creare un vero e proprio centro tavola natalizio. Il tocco in più? Delle candele, da accendere nel giorno più festoso dell’anno.