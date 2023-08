Ora sappiamo che tempo farà a Ferragosto: preparatevi a dovere

Ferragosto è sempre più vicino, ma quale tempo farà? Ecco come prepararsi a dovere, finalmente abbiamo la (quasi) certezza

Ferragosto è uno dei momenti più attesi di tutta l’estate. Giro di boa delle vacanze, è un Moment oda passare in compagnia per festeggiare come meglio si crede. C’è chi sfrutta il momento per organizzare un falò in spiaggia, chi invece preferisce andare in discoteca. Senza dimenticare le persone che semplicemente preferiscono stare in compagnia, anche solo con una cena organizzata a casa o al ristorante.

Uno dei “problemi” principali quando ci si ritrova ad organizzare la giornata di Ferragosto è il meteo. Soprattutto inciso di pioggia, che potrebbe mandare all’aria tutti i piani di cene e falò all’aperto. Ecco perché è bene farsi trovare pronti e seguire giornalmente le previsioni del meteo. Finalmente abbiamo uno specchietto completo del tempo che dovrebbe fare il 15 di agosto.

Ferragosto, ecco le previsioni del meteo aggiornate per il 15 agosto

Intervistato da Fanpage.it, il colonnello Mario Giuliacci ha fornito alcune indicazioni su quello che dovrebbe essere il meteo in tutta Italia ad agosto. Ecco come farvi trovare pronti per il 15 di agosto, organizzando al meglio Ferragosto e non dovendo così cambiare piani all’ultimo.

Secondo quanto riportato dall’esperto meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, i primi quindici giorni di agosto vanno divisi in due fasi. “Almeno fino al 10 ci saranno tre perturbazioni, dunque con un meteo piuttosto movimentato. Mentre intorno a Ferragosto le temperature torneranno a salire e ci sarà bel tempo ovunque” le sue parole.

“La prima perturbazione porterà a rovesci e temporali sulle Alpi Centro Orientali, Piemonte e Liguria. Tra il 3 e il 5 arriverà la seconda perturbazione, più intensa e che porterà a temporali forti anche al Centro sud, in particolare in Campania. Mentre il 5 agosto si sposterà tutto sulle alpi Centro Orientali, Romagna e Centro Sud. Infine ci sarà una terza perturbazione tra l’8 e il 9 agosto che interesserà le Alpi Centro Orientali, Triveneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise” ha continuato Giuliacci.

Nulla da temere invece per Ferragosto. Stando alle sue parole, il bel tempo comincerà il 10 agosto e si protrarrà fino a dopo il 15: “Farà molto caldo al Sud e sulle Isole maggiori. Ma prima ci sarà una bella rinfrescata, con le temperature al nord che si porteranno sui 25 gradi e al sud non oltre i 32 gradi“. Dunque con valori nella media del periodo, per potersi godere al meglio il periodo estivo senza troppi problemi.