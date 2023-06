Shakira senza freni, la dichiarazione incredibile: “Feci atterrare un aereo solo per…”

Shakira e quella volta in cui fece atterrare un aereo solamente per questo: arriva la confessione della cantante.

In attività nel mondo della musica praticamente da più di trent’anni, Shakira è uno dei simboli del pop latino, una cantante riconosciuta in tutto il mondo e che, nella sua carriera, ha collezionato record su record. Non soltanto milioni e milioni di album venduti in tutto il mondo, ma tantissimi riconoscimenti e sold out continui ai suoi concerti.

Sin dal suo esordio, per le sue performance sul palco e per tutta la sua bellezza, Shakira è diventata un idolo e un’icona di sensualità internazionale: ancora oggi, arrivata a 47 anni, lascia tutti senza fiato con il suo fascino. Per molti anni, tanti fan hanno invidiato Gerard Piqué, con cui Shakira ha avuto una relazione lunga tantissimo tempo; come ben sappiamo però, da più di un anno tra i due è finita.

La rottura tra il cantante e l’ex-calciatore spagnolo, anche a causa del particolare brano realizzato da Shakira insieme a Bizzarap, è stata al centro dell’attenzione mediatica per diverso tempo e, ancora oggi, se ne parla. Di recente, è stata la stessa cantante a rivelare un curioso retroscena in una recente dichiarazione; ecco cosa ha rivelato.

Shakira, Piqué…e l’aereo: ecco cosa ha fatto

In una recente deposizione in tribunale, come riportato da El Pais (e ripreso da molte testate italiane, tra cui ilmessaggero.it) Shakira ha avuto modo di parlare a lungo del suo rapporto con Piqué, incontrato quando aveva solamente 23 anni e lei dieci di più. “Abbiamo iniziato a frequentarci nel 2011, ma non ci vedevamo praticamente mai. Aveva 23 anni, 10meno di me” ha rivelato Shakira.

La cantante continua poi affermando come avrebbe mai pensato che, alla fine, avrebbe messo su famiglia in Spagna con “quel ragazzino bellissimo con la barba”. Sebbene le cose non siano andate bene, i due hanno condiviso tanti momenti bellissimi, oltre alla gioia di avere dei figli insieme.

“Ero cotta di lui, mi ricordo un volo da Marrakech alla Croazia, stavamo sorvolando Barcellona e ho chiesto al pilota se poteva atterrare velocemente solo perché così potevo dare un bacio a Gerard. E’ stata la cosa più romantica che ho mai fatto nella mia vita” ha svelato la cantante. Un amore grandissimo, fatto di sentimento ma anche di incomprensioni e che, alla fine, ha portato i due a prendere strade diverse.