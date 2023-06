Quando la sonnolenza può essere un sintomo di cancro al cervello: attenzione a questi segnali

In diversi casi la sonnolenza può essere un sintomo di cancro al cervello. Bisogna fare molta attenzione ad alcuni segnali: ecco quali sono.

Purtroppo anche la sonnolenza può essere causa di cancro al cervello. In pochi lo sapevano eppure esistono dei segnali che dovrebbero mettere in guardia tutti i cittadini. Andiamo quindi a vedere a cosa bisogna fare molta attenzione e perché tutto ciò può essere pericoloso.

La sonnolenza è una sensazione di stanchezza e desiderio di dormire che può influire ovviamente sulla capacità di rimanere svegli e concentrati. Sono diversi i fattori che possono causare questa condizione. Il più comune ovviamente è la mancanza di ore dormite, visto che dormire di meno può portare ad un’accumulazione del sonno che alla lunga può causare sonnolenza. Inoltre il tutto può essere dovuto a dei ritmi circadiani disturbati. Questo può essere provocato dal fuso orario o anche dal lavoro in ore notturne.

Ci sono anche delle condizioni mediche che possono essere associate alla sonnolenza, come ad esempio l’ipotiroidismo, il diabate, la fibromialgia e anche la cosiddetta sindrome da affaticamento cronico. Non bisogna sottovalutare nemmeno l’assunzione di sostanze come alcol e droghe. Infine anche stress cronico, ansia e depressione possono contribuire alla sonnolenza. Il problema però è che questa condizione potrebbe essere un sintomo di cancro al cervello. Andiamo quindi a vedere cosa c’è di vero.

La sonnolenza può essere sintomo di cancro al cervello: quando bisogna stare attenti

Prevenire è sempre meglio che curare e purtroppo ci sono sintomi insospettabili che se persistenti possono arrivare a sfociare in un cancro al cervello. A parlare su quanto può essere grave ci ha pensato il neurochirurgo Victor Hugo Espíndola Ala, della clinica Neuromaster. L’esperto brasiliano ha infatti rivelato che bisogna fare tantissima attenzione ai cambiamenti che con il tempo possono diventare persistenti.

Quando abbiamo il mal di testa continuo, quindi, bisogna indagare su tutti i sintomi. L’importante è non far diventare abitudine quello che è la condizione di disagio. Le parole di Hugo Espìndola Ala sono arrivate sul quotidiano locale Metròpoles. Secondo il dottore il cancro al cervello può presentarsi attraverso dei sintomi non specifici nel corso della sua crescita.

La malattia, se scoperta in fase avanzata, può ridurre l’efficacia del trattamento, rendendo più difficile l’intervento chirurgico. Per questo motivo è importante che ogni individuo che presenti una persistente sonnolenza debba chiedere immediatamente assistenza medica per chiedere se ci sono precedenti di questo tipo di cancro in famiglia.