“Mi sono operato per frattura”: Umberto Tozzi ferma il tour, cos’è successo

Bloccato il tour di Umberto Tozzi per infortunio. I suoi fan sono preoccupati per la situazione che si è creata

Per chi non aveva preso impegni in determinate date, allora ci sarà da riprogrammare tutto. Ma questo è solo un aspetto di ciò che è successo, visto che le preoccupazioni principali sono dirette alle condizioni del cantante. Per il momento, però, la decisione è stata presa per forza di cose, dato che non è possibile poter effettuare un tour con una frattura da poco operata.

A dare la notizia è stato Umberto Tozzi stesso, il quale ha voluto descrivere il suo stato d’animo e il suo stato di salute tramite un comunicato ufficiale. Le date di Forlì sono state rinviate; quindi, per chi possedeva già un biglietto si potrà presentare al concerto durante il giorno prescelto dallo staff del cantante. Lui è uno dei massimi esponenti della musica italiana degli anni ’80-’90, ma ancora oggi riesce ad avere un grande seguito durante le sue apparizioni.

Lo ricordiamo per le notissime canzoni “Ti amo”, “Tu”, “Si può dare di più” e tante altre, ma anche per una sua recente collaborazione con un altro noto cantautore nostrano di grande successo, Raf. Inoltre, viene ricordato di lui anche un procedimento giudiziario per evasione fiscale, nel 2012, per cui ha ricevuto una condanna per un anno di reclusione. Oggi, però, è tornato più forte che mai e i suoi concerti sono molto apprezzati da parte degli amanti della musica italiana Pop rock.

Cos’è successo al cantante

Il comunicato relativo alla sospensione del tour è arrivato tramite i social media, dove Umberto Tozzi ha voluto spostare la data del concerto di Forlì. “Ci vediamo il prossimo 25 novembre”, ha affermato l’uomo, rinviando l’appuntamento del 25 agosto al periodo autunnale.

“Purtroppo, ho dovuto fare una piccola operazione per una frattura alla caviglia”, prosegue Tozzi nel post pubblicato per i suoi fan. Nulla di preoccupante, quindi, da quanto trapela dalle sue parole, ma i suoi ammiratori hanno voluto, comunque, accertarsi che andasse tutto bene.

Inoltre, fa sapere che i biglietti possono essere validi per il 25 novembre ma, per chi vorrà, ci sarà la possibilità di potere ottenere un rimborso. Per quanto riguarda il concerto di Pescara, invece, il cantante fa sapere che è stato annullato, visto che non ci sono date disponibili per poterlo recuperare. “Ci vediamo presto, sempre se vi va”, scrive poi, ironizzando sulla situazione.