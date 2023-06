Luciano Ligabue, chi è la prima moglie Donatella Messori: età, foto, vita privata, lavoro, patrimonio

Ecco chi è la prima bellissima moglie di Luciano Ligabue, che si chiama Donatella Messori. Tutto su di lei, al di là di ciò che si dice.

Sebbene la sua fama abbia raggiunto il proprio apice negli anni Novanta, ancora nel 2023 Luciano Ligabue riesce a riempire palazzetti e stadi, affermandosi come uno dei cantanti pop più amati di sempre in Italia. Alcuni dei suoi brani sono conosciuti da intere generazioni e rimarranno per sempre nel patrimonio musicale italiano. Se come artista lo conosciamo tutti molto bene, si sa meno della sua vita privata: ecco chi è stata la sua prima moglie.

Diventato famoso negli anni Novanta, la fama ovviamente ha stravolto la sua vita e la sua quotidianità, impedendogli come a tutte le altre persone famose di condurre una vita normale. Di fatto, però, non si può dire che l’artista emiliano non sia riuscito a mantenere salda la propria privacy: pur facendo emergere qualcosa, si sa davvero poco sulla sua famiglia e sulle sue relazioni. Oggi vi parliamo di Donatella Messori, la sua prima moglie.

Donatella Messori, l’amore con Ligabue e il divorzio

Il 4 gennaio 1991, Luciano Ligabue sposa Donatella Messori nel Municipio di Correggio, il paese in cui è nato. I due si sono conosciuti sui banchi di scuola durante le superiori, a ragioneria e dopo il fidanzamento si sposano, dando alla luce un figlio nel 1998 di nome Lorenzo Lenny. Nonostante si conoscessero fin da ragazzi, i due non riescono a far funzionare il loro matrimonio, che si conclude nel 2002.

Commentando questo divorzio, Luciano Ligabue ha ammesso nel corso del tempo che l’ha considerato una sorta di fallimento personale per non essere riuscito a mantenere l’impegno preso e la promessa fatta. Nonostante volesse e voglia tutt’ora mantenere riservata la propria privacy, nel 2003 ha annunciato ai propri fan la fine del matrimonio con Donatella, chiedendo rispetto e di evitare la cultura del pettegolezzo.

Di Donatella Messori si sa ancora oggi poco o niente e lo stesso vale per il figlio avuto insieme, Lorenzo Lenny. Di lui, Luciano Ligabue disse che ha un enorme talento musicale e, quando aveva solo due anni, era già capace di tenere il tempo naturalmente. Dopo il divorzio, Ligabue si è risposato con Barbara Pozzo, blogger e scrittrice, dalla quale ha avuto la secondogenita Linda nel 2004. Nel corso delle due relazioni, il cantante ha ammesso di aver vissuto tre aborti spontanei ma non sappiamo se uno o più di questi abbia coinvolto il suo primo matrimonio.