Ligabue, la rivelazione in diretta scatena il finimondo: nessuno se ne era mai accorto

Una rivelazione sconvolgente quella fatta dal rocker emiliano. Neanche i fan più sfegatati conoscevano questo dettaglio

Luciano Ligabue è uno dei cantautori italiani più amati al mondo, con milioni di fan nel nostro Paese. Eppure, anche i fan più sfegatati probabilmente non erano a conoscenza di questo dettaglio rivelato dal rocker di Correggio in diretta. Una rivelazione a dir poco sconvolgente. Ecco cosa ha detto.

Molto più di un musicista, per Ligabue. Un’attività artistica a 360 gradi, con eccellenti risultati, anche in ambito letterario e cinematografico. In oltre trenta anni di carriera ha vinto più di sessanta premi per ciò che concerne la sua attività musicale, cinque premi per quanto riguarda l’attività di scrittore ed infine dodici onorificenze per la sua attività cinematografica. Sì perché la sua carriera inizia nell’ormai lontano 1987, lui che oggi ha 63 anni, ma è sempre sulla cresta dell’onda.

Lo ricordiamo, infatti, anche per i film “Radiofreccia” (1998), “Da zero a dieci” (2002) e “Made in Italy” (2018). Ma, ovviamente, la sua attività principale è quella di cantautore, con ben 23 album pubblicati in carriera. A lui si devono alcune canzoni tra le più famose della storia d’Italia, come “Piccola stella senza cielo”, “Ho messo via”, “Ho perso le parole”, “Le donne lo sanno”, “Balliamo sul mondo”, “Questa è la mia vita”, “L’amore conta”, “Non è tempo per noi”, “Una vita da mediano”, “Bambolina e barracuda”, “L’odore del sesso” e, ovviamente, “Certe notti”. E riguarda proprio questo, unanimemente riconosciuto come il suo grande successo, la clamorosa rivelazione fatta da Ligabue in una intervista.

Ligabue: la clamorosa rivelazione su “Certe notti”

Singolo del cantautore, pubblicato il 25 agosto 1995 come primo estratto dal quinto album in studio “Buon compleanno Elvis”. La canzone è un modo di interpretare il modo di vivere e la notte da parte del cantautore e le notti passate in giro con i suoi amici. Un successo nazionale, che è un vero e proprio inno.

Quindi, questo dettaglio rivelato da Ligabue nel corso di un podcast diventato immediatamente virale, racconta di come nacque uno dei più grandi successi della storia italiana. Ironia della sorte, “Certe notti” nasce in un pomeriggio, allorquando Ligabue decide di mettersi in gioco con una sfida.

In quel periodo, infatti, il rocker emiliano era già molto conosciuto e apprezzato. Ma alcuni detrattori lo accusavano di realizzare belle canzoni, ma di utilizzare, sostanzialmente, solo due accordi. Del resto, si sa, nella vita e in Italia soprattutto, c’è un grande gioco a voler dare etichette a chiunque. E così, Ligabue decide di scrivere una canzone con tutti gli accordi in tonalità Mi maggiore, e di aver dovuto sostituire il Re# semidiminuito previsto, con un Re maggiore naturale. E così, il cantautore realizza uno dei più grandi successi, accolto benissimo dalla critica. Anche se ci sarà sempre la solita giornalista che dirà che usa solo due accordi…