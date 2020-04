Scritto da Olivier Messiaen durante il suo periodo di permanenza nel campo di concentramento di Görlitz, non vuole solamente descrivere un passo tratto dall'Apocalisse di Giovanni, ma rappresentare in musica quel momento descritto nella Bibbia in cui termina lo scorrere del tempo e ha inizio l’eternità.

Era il 1939 ed era appena scoppiata la Seconda Guerra Mondiale. Tra i molti uomini chiamati alle armi vi era anche un nome di rilievo nel campo della musica: Olivier Messiaen. Egli, che all’epoca era l’organista principale della chiesa della Sainte Trinité a Parigi, fu assoldato come ausiliare al servizio medico nell’esercito francese. Tuttavia la sua esperienza bellica prese un risvolto tragico: nel 1940 a Nancy viene fatto prigioniero dai nazisti e finisce deportato nel campo di concentramento Stalag VIII A a Görlitz, nella Slesia polacca (oggi in Sassonia). Il suo arrivo al campo rimase impresso nella memoria dell’artista, che lo ricorda con queste parole:

Come tutti gli altri prigionieri, dovetti spogliarmi. Nudo com’ero, continuavo a stringere, con uno sguardo spaventato, un sacchetto che conteneva tutti i miei tesori. E cioè una piccola libreria di partiture d’orchestra in formato tascabile che sarebbero state la mia consolazione quando, come gli stessi tedeschi, avrei sofferto la fame e il freddo. Questa eclettica, piccola libreria, andava dai Concerti Brandeburghesi di Bach alla Suite lirica di Alban Berg.

Ed è in queste condizioni che ha inizio la genesi del Quatuor pour la fin du temps, la cui storia ha assunto ormai un carattere quasi leggendario. Nel campo di prigionia Messiaen incontra altri tre musicisti, anche loro detenuti come prigionieri: il violinista Jean Le Boulaire, il violoncellista Etienne Pasquier, e il clarinettista Henry Akoka. Fu per questo organico, a cui Messiaen stesso si sarebbe aggiunto come pianista, che il compositore francese ideò e scrisse il suo quartetto; tuttavia ciò non sarebbe stato possibile senza la volontà di Karl-Albert Brüll, ufficiale nazista particolarmente colto e illuminato che riconobbe il compositore e che lo rifornì di tutto il necessario per scrivere.

Le circostanze nelle quali quest’opera fu concepita potrebbero indurre a collegarla con il tema della guerra, ma in realtà, come Messiaen ci ha abituati nella sua produzione, il Quatuor si fonda su un tema teologico. Nello sconforto che viveva quotidianamente nel campo di prigionia, egli riflette infatti sul Giudizio Universale e ripensa alle parole dell’Apocalisse di Giovanni. Ed è proprio in questo libro della Bibbia che il compositore trova lo spunto chiave per il pezzo; esso si trova in un breve ma decisivo passaggio del testo biblico, che recita:

Poi, l’Angelo che avevo visto in piedi sul mare e sulla terra alzò la mano destra verso il cielo e per colui che qui vive per tutta l’eternità, che ha creato il cielo e quanto esso contiene, la terra e quanto in essa vi è, il mare e quanto racchiude, fece questo giuramento: «Non vi sarà più dilazione di tempo, ma nel giorno in cui si farà sentire la voce del settimo Angelo e quando si disporrà a suonare la tromba, allora il Mistero di Dio sarà compiuto, come egli stesso ne ha dato l’annuncio ai suoi servi i profeti». [Apocalisse, X, 1-7].

Nel passo in questione viene descritto l’annuncio da parte del possente Angelo che il Giudizio Universale porrà fine al tempo lineare come la storia umana l’ha conosciuto per dare inizio all’eternità; ciò sancirà in questo modo la fine dei tempi. Eppure Messiaen non opera una semplice raffigurazione della scena dell’Apocalisse: non è infatti suo intento scrivere un poema sinfonico alla stregua di Richard Strauss. Egli vuole invece trasporre il significato del testo, rendendo in musica la sensazione della fine dei tempi, modellando così il materiale sonoro per ricreare talvolta un senso di sospensione, talvolta un senso di disorientamento.

La composizione è organizzata in otto movimenti, scelta che lo stesso Messiaen giustifica in tal modo:

Sette è il numero perfetto, la creazione dei sei giorni santificata dal sabbat divino; il sette di questo riposo si prolunga nell’eternità e diviene l’otto della luce indefettibile, della pace inalterabile.

Gli otto movimenti sono corredati ognuno da un titolo, che tracciano una linea di discorso unitario e che inquadrano la musica di ognuno in un preciso contesto narrativo o descrittivo. Ognuno inoltre è caratterizzato da un preciso organico: infatti Messiaen non utilizza sempre tutti e quattro gli strumenti ma preferisce alternare al quartetto intero un trio, un duo oppure un semplice strumento solo – come accade nel terzo movimento, Abime des oiseaux – e ciò rende ancora ancora più particolare questa composizione.

In ognuno di questi movimenti Messiaen utilizza degli stratagemmi funzionali al suo intento. Un esempio di queste tecniche si può riscontrare nel secondo movimento: intitolato Vocalise, pour l’Ange qui annonce la fin du Temps, esso vuole descrivere la doppia natura dell’Angelo, la sua vis – la sua forza – e la sua dolcezza. Quest’ultima è protagonista nella parte centrale del movimento, nel quale il pianoforte esegue degli accordi che colorano una lunga e dolcissima melodia del violoncello e del violino condotta all’ottava. Questa, dal sapore quasi gregoriano, rifugge dai punti d’appoggio, dando così la sensazione di un continumm instancabile, come se potesse procedere all’infinito, per l’eternità. Un altro esempio si può osservare in altri due movimenti, nel quinto – Louange à l’Eternité de Jesus – e nell’ottavo – Louange à l’immortalité de Jésus. In questi Messiaen decide di utilizzare dei tempi talmente lenti da risultare quasi inumani (Estremamente lento e tenero, estatico e Infinitamente lento, estatico), ricercando la sensazione di una staticità senza tempo. Ciononostante questi non stancano, non annoiano, ma ci cullano nell’ambiente estatico che Messiaen ci raffigura.

La complessità di quest’opera è evidente non solo dal punto di vista teorico – Messiaen ci ha tuttavia abituati a ciò – ma anche strumentale, il che ci fa intuire la bravura e l’esperienza degli esecutori di Görlitz. Notevoli capacità sono richieste a ciascuna parte, necessarie non soltanto per affrontare i molti passaggi tecnicamente ardui ma anche e soprattutto per confrontarsi con una ritmica e con un linguaggio sconosciuti alla musica precedente e che solo in quegli anni stavano acquisendo una più precisa strutturazione.

Il Quatuor pour la fin du temps inoltre riveste un ruolo importantissimo nella produzione artistica di Messiaen, un vero punto di svolta. In esso si verifica un consolidamento delle tecniche e degli interessi che aveva elaborato negli anni precedenti e che da quel momento in avanti costituiranno la sua cifra stilistica. Tra questi ve n’è uno in particolare che compare per la prima volta in maniera sistematica nel Quatuor e che sarà suo segno distintivo negli anni successivi: l’utilizzo di materiale sonoro derivato dal canto degli uccelli. Egli aveva cominciato a interessarsi a questo fenomeno intorno al 1923, durante una vacanza nel dipartimento dell’Aube (Champagne-Ardenne) e da quel momento ne fu letteralmente rapito.

Certamente non fu l’unico compositore a mostrare interesse ai canti d’uccelli, ma certamente fu l’unico a occuparsene in modo così sistematico: egli era infatti solito trascrivere questi suoni come un dettato melodico – gli strumenti da registrazione erano per lui costosi e ingombranti – per poi rielaborarli in un secondo momento e riutilizzarli come materiale musicale. Questa ricerca è inaugurata musicalmente dal Quatuor pour la fin du temps, e non avviene non soltanto con motivi che ripercorrono molti punti della composizione ma anche assegnando al terzo movimento l’eloquente nome di Abime des oiseaux (Abisso degli uccelli). L’interesse di Messiaen per questo fenomeno naturale è sincero e profondo. Esso inoltre può mostrare delle strette somiglianze con il lavoro che altri compositori stavano conducendo o avevano condotto sulle musiche popolari. Tra questi il nome di Bela Bartók, che, alla stregua del compositore francese, riutilizzava il materiale dei suoi studi come base di molti propri lavori.

La prima esecuzione del Quatuor avvenne il 15 gennaio 1941. Cinquemila prigionieri costituirono l’uditorio di quell’evento e di loro Messiaen serberà un tenero ricordo: «Mai ho avuto ascoltatori più attenti e comprensivi». Rimane inoltre un mistero come fu possibile per loro eseguire un pezzo di tale difficoltà con gli strumenti di fortuna che avevano procurato i gerarchi nazisti: leggenda vuole che il pianoforte a disposizione di Messiaen avesse dei tasti che restassero premuti, e che il violoncello suonato da Pasquier avesse solamente tre corde.

I quattro storici esecutori riuscirono tutti e quattro a uscire indenni dalla guerra e dal campo di prigionia. Essi ebbero poi la fortuna di vivere fino a tarda età: a parte Henri Akoka, morto nel 1975, gli altri storici esecutori perirono durante gli anni Novanta. Eppure mai più i quattro musicisti si trovarono più tutti insieme e mai più il quartetto fu risuonato dagli stessi interpreti, facendo ancora riecheggiare nella leggenda quella serata e questo brano, del quale si consiglia un concentrato e vivo ascolto.