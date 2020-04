Su La7, tra gli applausi degli intellettuali da salotto, sardine e solidarietà “dal basso verso l’alto”.

È il momento più tragico dal dopoguerra. Per gli esseri umani il più paranoico sicuramente. Prestiamo un’attenzione maniacale ad ogni gesto, ci igienizziamo con soluzioni a base alcoolica tanto da scartavetrarci l’epidermide, non usciamo se non per l’essenziale e sbaviamo dietro al primo che passa indossando una mascherina ffp3, chiedendoci convulsamente dove caspita l’abbia trovata. Poi, tra tutte queste meticolosità, capita un atto imprudente: accendere la televisione e farlo più a lungo degli ormai rituali 15 minuti relativi al bollettino della Protezione Civile. È allora che tutti gli sforzi si vanificano, quando, dopo la sigla di Otto e Mezzo su La7, ti viene presentato il grattacapo del dì: che fine faranno le Sardine, una volta finito il virus?

A quel punto, rispondendo istintivamente “esticazzi” alla domanda, e subito dopo aver sorbito la panegirica presentazione di Mattia Santori per bocca della conduttrice, intuisci che no, per te, preso già abbastanza dal tentare di capire di quale morte bisognerà morire (se di Coronavirus o per mano di condizionalità insindacabili ed inemendabili da BEI, fondo SURE, MES, o tutti e tre assieme ex post) non c’è scampo nemmeno nel bel mezzo della pandemia e del caos internazionale. Potrebbe andare peggio, pensi preoccupato. E infatti c’è pure Beppe Severgnini a tessere le lodi del “giovane favoloso”. Tra un commento e l’altro sui toni troppo violenti della politica, sul cui rimprovero Santori ha costruito il suo movimento ittico, si passa al sodo. Situazione economica. Così si inizia a discutere di liquidità da immettere subito per tutte le fasce produttive ferme, per i dipendenti e anche di linee di credito diretto. Allora Lilli Gruber, al vate della serata, pone la domanda clou sulla solidarietà europea e sul MES. Un barlume di speranza. Ma il vuoto cosmico si apre nella sua vastità davanti agli occhi di Mattia e un sorrisetto innocente si pronuncia sul suo volto. Annaspa, dovendo ammettere che di solidarietà non se n’è vista poi così tanta nelle ultime settimane (solo?) da parte dell’Unione Europea, ma che, tuttavia, le Sardine ritengono debba arrivare “non solo dall’alto verso il basso, ma dal basso verso l’alto ed anche in orizzontale”, tanto che occorre una bussola per rinvenirla, dimenticando, nonostante a suo dire fosse ad Atene quando ci fu l’apice della crisi tra stato e UE, che, per lo più, la solidarietà europea sia arrivata da dietro…

Il massimo che riesce ad abbozzare come proposta è una patrimoniale, rinominata da lui “patto o prestito di solidarietà”, per eliminare reticenze popolari circa tale tassa, da istituire come fondo di garanzia, dal momento che “lo Stato non arriva dappertutto” (mica per determinati vincoli UE, figuriamoci). Erga omnes però e non sui grandi capitali. Affatto. L’ossimoro è geniale: una patrimoniale all’1% per tutti. Chissà quale ingente cifra immagina di racimolare al fine di non costringersi a dire che un’erogazione di liquidità diretta è strettamente necessaria. Mai scontrarsi con Madre Europa. In tutto ciò, mentre speri invano che la Gruber gli faccia notare, stizzita, di non aver minimamente risposto alla sua domanda, viene inquadrata e la trovi inebetita dalla potenza del nulla proferito, in adorazione del celeste bambin Santori, l’enfant prodige che le suona di santa ragione alle destre populiste. In fondo, il Coronavirus non ha cambiato nulla. Sulle reti nazionali, come se non ci fosse già abbastanza dramma, si regala un palchetto d’onore all’inettitudine personificata.