Una giostra meravigliosa: ti sollevi grazie a un…pianoforte! | Provarla è il sogno di tutti

Le giostre sono affascinanti e fanno divertire grandi e piccini, ne esiste una davvero incredibile.

Da sempre le giostre sono al primo posto per il divertimento dei bambini e anche degli adulti. Ne esistono di moltissime tipologie, per tutti i gusti. Vediamo le giostre quando arrivano in città oppure quando ci rechiamo ai parchi divertimento come Gardaland.

Molte giostre ci fanno volare e rimanere sospesi in aria, per alcuni è un incubo ma per altri è un momento di adrenalina pura e divertimento allo stesso tempo. Certo bisogna avere il fegato per salire su certe giostre che sembrano trappole mortali. Esiste però una giostra davvero affascinante che fa volare chi sale a bordo su un tappeto che è sospeso in aria e si viene spinti dalla musica di un pianoforte. È un’esperienza davvero unica e incredibile.

Una giostra teatrale unica

Esiste una giostra teatrale che viene azionata dalla musica di un pianoforte che trasporta chi sale a bordo in una dimensione completamente diversa. Si chiama La Dinamica del Controvento ed è fatta di ferro, damigiane e vecchi libri. Porta la musica classica in giro per tutta Italia, permettendo ai più curiosi di provare un emozione di un viaggio nel tempo sospesi in aria su un tappeto volante come in Aladin.

Il pianoforte è suonato dal vivo, quindi si ha la possibilità di assistere ad un concerto mentre si è sospesi a mezz’aria, cullati dal movimento del tappeto che ruota senza fermarsi. Da una parte c’è Irene Michailidis, che è la pianista e vola mentre suona coperta da un tappeto che può ospitare 4-5 persone. Ci si ritrova a fluttuare in aria accompagnati dalla musica.

Si tratta di un progetto di Teatro, Tutti Matti per Colorno e Compagnie Grandet Douglas realizzato con il contributo di Fondazione Nuovi Mecenati/Institut francais Italia. Sul volantino che sponsorizza la giostra si legge:“Salite a bordo della nostra bilancia fatta di musica e persone. Insieme cercheremo un nuovo equilibrio in questo folle mondo che sembra pendere da una parte”.

Indubbiamente si tratta di un’esperienza davvero unica nel suo genere e magica. Per chi desidera trovare un equilibrio liberandosi dai pesi e dai pensieri che a volte si fanno pesanti, l’invito è di provare questa esperienza incredibile. Sicuramente una giostra come questa non l’avete mai vista e nemmeno immaginata in tutta la vostra vita.