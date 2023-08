Come scoprire un tradimento in base al segno zodiacale: basta bugie e saprai finalmente tutto

Hai paura che il tuo partner ti tradisca? Per aiutarti a scoprirlo vengono in tuo soccorso le stelle e i segni zodiacali.

Avvero una relazione richiede anche un grande impegno oltre che a sentimenti forti e reciproci, poiché essi da soli non sono sufficienti.

Vi sono delle situazioni in cui questo impegno tende a diventare sempre più debole e il partner che invece continua a dare tutto se stesso potrebbe sentirsi molto trascurato e non capire come mai la sua metà si stia comportando in maniera diversa rispetto del solito.

Quando ciò accade la soluzione migliore è quella di parlare per riuscire a capire le motivazioni dietro a questo comportamento, ma prima di trovare il momento giusto è normale fare le più svariate ipotesi e tra di esse rientra anche quella di essere traditi. Secondo le stelle, ci sono alcuni segni zodiacali che sono più propensi a tradire rispetto ad altri, e dietro a ognuno di essi ci sono delle motivazioni specifiche.

Ecco i 3 segni che potrebbero tradire più facilmente

Al primo posto si trovano le persone nate sotto il segno del Sagittario, persone che desiderano sperimentare e conoscere sempre più cose possibili. Per questa ragione difficilmente portano avanti lo stesso stile di vita per un periodo di tempo prolungato e potrebbero desiderare quindi di fare nuove esperienze, per esempio cercando emozioni al di fuori della loro relazione fissa. Se quindi si dimostrano molto più assenti e passano molto tempo fuori casa si potrebbe trattare di un timore fondato.

Al secondo posto si trova chi è nato sotto il segno dei Gemelli, ossia persone molto intelligenti e attente, che al tempo stesso amano conoscere nuove persone ed essere circondato da gente sempre nuova. Per questa ragione è facile che possano rimanere affascinati da qualcuno incontrato al di fuori della loro relazione e al tempo stesso, visto che sono persone molto seducenti e dotate di grande fascino, potrebbero attirare con molta facilità l’attenzione di altri potenziali partner.

Infine anche chi è nato sotto il segno del Leone potrebbe essere più propenso a tradire il suo partner poiché si tratta di persone che amano stare al centro dell’attenzione e a cui fa piacere avere diversi ammiratori che li seguono e li lodino. Essere voluti da così tante persone potrebbe far sì che cerchino delle emozioni forti al di fuori della loro relazione corrente, emozioni soprattutto passionali e che li facciano sentire molto apprezzati.