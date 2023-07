Gianni Morandi “beccato” con lei: c’è il video che lo prova

Gianni Morandi riesce sempre a sorprendere tutti anche e soprattutto con i video che pubblica sui social.

Lo abbiamo visto al fianco di Amadeus durante l’ultimo Festival di Sanremo e adesso è tornato a far parlare di sé per via di un video che ha lasciato tutti senza parole. Avete capito di chi si tratta? Dell’amatissimo cantante Gianni Morandi ovviamente!

Negli scorsi giorni il cantante è stato uno dei protagonisti indiscussi del concerto Italia loves Romagna, dove ha emozionato il pubblico di Campovolo insieme ad altri suoi colleghi romagnoli e non tra cui Laura Pausini, Ligabue, Zucchero, Andrea Bocelli e Fiorella Mannoia.

Ma non finisce qua, perché come abbiamo detto Morandi ha recentemente catturato l’attenzione dei fan anche per un video postato su Instagram dall’amico Amadeus. Le immagini non lasciano dubbi, l’eterno ragazzo è stato “beccato” con lei. Quando scoprirete di chi stiamo parlando non riuscirete a crederci.

Gianni Morandi, il video non lascia dubbi: “beccato” con lei

Ha fatto il giro del web il video pubblicato su Instagram da Amadeus con protagonista l’amico e collega Gianni Morandi. Come mostrano le immagini, il cantante è stato “beccato” in compagnia di una bellissima e talentuosissima artista, amata e seguita anche da tutto il grande pubblico. Sapete già di chi stiamo parlando?

Ebbene sì, di Elodie. La cantante si è unita infatti a Gianni Morandi e a Fiorella Mannoia nella parte conclusiva del concerto Italia loves Romagna per cantare il celebre brano Vita, regalando ancora una volta grandi emozioni a Campovolo.

Il video in questione è stato girato proprio nei camerini di Italia loves Romagna. “Nel mio camerino c’è la frutta secca” ha esordito Amadeus all’inizio del post. “Nel camerino di Gianni Morandi c’è Elodie” ha aggiunto subito dopo fra le risate di Morandi stesso e della ex concorrente di Amici di Maria De Filippi.

“Vedi la differenza tra Morandi e il sottoscritto. Da zero a mille” ha poi ribadito il conduttore tv sempre scherzando. “Uno su mille ce la fa sempre” ha infine concluso fra l’ilarità generale”. I fan, dal canto loro, alla vista di queste immagini non hanno saputo trattenere l’entusiasmo. “Gianni un mito. Amadeus simpaticissimo. Elodie unica” ha commentato un utente. “Gianni è Gianni” ha aggiunto un altro follower poco dopo e ancora “Grande Gianni”.

Insomma, seppure riuniti per una nobile ed importantissima causa, il concerto di beneficenza a sostegno degli alluvionati in Romagna, Gianni Morandi, Amadeus ed Elodie non hanno mancato di strappare un sorriso ai loro fan. Un trio davvero unico!